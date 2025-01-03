Küresel Piyasalarda Durgunluk Belirsizlikleri Sürüyor

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) ve yeni ABD yönetiminin alacağı kararlarla ilgili belirsizliklerin yanı sıra, dünyanın önemli ekonomilerinden gelen durgunluk sinyalleriyle karışık bir seyir izliyor. Enflasyonla mücadele eden dünya ekonomilerinde piyasalardaki resesyon-enflasyon ikilemi fiyatlamaları zorlaştırıyor.

ABD'de açıklanan makroekonomik veriler, ülke ekonomisinin hâlâ yavaşlama göstermediğini doğrularken, Donald Trump'ın uygulamayı planladığı tarifelerin yaratacağı potansiyel sorunlar yatırımcıların aklında soru işareti bırakıyor. Analistlerin öngörülerine göre, Fed sene boyunca yalnızca iki faiz indirimine gidecek ve ilk indirim yılın ilk yarısının sonuna doğru gerçekleşecek.

Bu fiyatlamalar, Trump'ın politikalarının getirdiği riskleri de içeriyor. ABD'nin en büyük üç ticaret ortağıyla yaşanabilecek bir ticaret savaşının sonuçlarına ilişkin belirsizlikler, Fed'in yol haritasındaki temel sorunları oluşturuyor. Ülke ekonomisinde istenilen soğumayı sağlayamamak ve tarifelerin yarattığı ekstra fiyat artışları, bankanın enflasyonla mücadelesini olumsuz etkileyebilir.

G özellikle tahvil ve pay piyasalarındaki fiyatlamalar, dolara olan talepteki artışla yansıyor. ABD'deki enflasyon endişeleri, geçen yıl yüzde 100 baz puanlık faiz indiriminin ardından, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin 100 baz puan yükselmesine neden oldu. Yatırımcıların ticaret konusundaki endişeleri, dolara yönelimi artırıyor.

Dolar endeksi, yılın ikinci işlem gününde 109,1 ile Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşırken, güçlü doların pek çok varlığın alternatif maliyetini etkileyeceği tahmin ediliyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,57 seviyesinde dengelenirken, altının ons fiyatı ise dolardaki yükselişe rağmen artışını sürdürüyor. Altın talebini destekleyen bir diğer etken ise, Trump’ın Beyaz Saray'a geçişiyle tetiklenebilecek olası jeopolitik tansiyonlar. Şu anda altının ons fiyatı 2.658 dolar seviyelerinde seyrediyor.

Brent petrolün varil fiyatı ise 75,9 dolara kadar yükseldi. New York Borsası'nda S&P 500 endeksi %0,22, Nasdaq %0,16, Dow Jones %0,36 oranında gerileyerek gün kapandı. ABD'deki endeks vadeli kontratlar yeni güne pozitif bir seyirle başladı.

Avrupa borsalarında alış ağırlıklı bir görünüm öne çıkarken, Ukrayna-Rusya savaşı sonrası doğal gaz tedarik kaynaklarının çeşitlenmesi, Rusya'nın doğal gazı keseceği haberine karşı kayıtsız kalındığını gösteriyor. Bölge ekonomilerinde resesyon riski sürmeye devam ederken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bu yıl en az dört faiz indirimine gideceği fiyatlanıyor. Ancak açıklanacak veri sinyalleriyle bu durum değişebilir.

Avrupa'da avro/dolar paritesi, Kasım 2022'den beri en düşük seviyesine inerek dolardaki hareketin AB ve ABD arasındaki ticareti etkileme potansiyelini artırıyor. İngiltere'deki FTSE 100 endeksi %1,07, Fransa'da CAC 40 %0,18, Almanya'da DAX 40 %0,58 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %0,55 artış gösterdi. Öte yandan, Asya borsalarında karışık bir seyir gözlemlenirken, Çin'in 10 yıllık tahvil faizindeki düşüş devam ediyor.

Çin ekonomisinde aktivitenin yeterince yukarı çıkarılamaması, ülkede deflasyon riskini artırıyor. Bu durum, bölgedeki para birimlerinin güçlenen dolara karşı değer kaybetmesine yol açıyor. Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi %1, Hong Kong Hang Seng %0,5 gerilerken, Güney Kore Kospi %1,9 yükseldi.

Yurt içinde ise, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi %0,91 artışla 9.961,34 puandan günü tamamladı. Bugün gözler açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, aralık ayında TÜFE'nin %1,61 artacağını öngörüyor. Buna göre, yıllık enflasyonun da %45,21'e inmesi bekleniyor.

Dolar/TL, dün %0,1 azalışla 35,3159'dan kapandı. Bugün ise bankalararası piyasada %0,2 artışla 35,3990 seviyesinden işlem görüyor. Analistler, yurt içindeki veriler kadar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özeti ve harici piyasalardaki verilerin de takip edileceğini ifade ediyor. Teknik açıdan ise BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.100 puanlarının direnç, 9.900 ve 9.800 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu belirtiyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler: