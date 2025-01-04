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Küresel Piyasalarda Fed ve İstihdam Verilerine Odağındaki Beklentiler

Küresel piyasalar, ABD tarım dışı istihdam ve FOMC tutanaklarına odaklanarak, belirsizlikler içinde hareket etmeye devam ediyor.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 11:08
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 11:08
Küresel Piyasalarda Fed ve İstihdam Verilerine Odağındaki Beklentiler

Küresel Piyasalarda Fed ve İstihdam Verilerine Odağındaki Beklentiler

Küresel piyasalarda, ABD'de yeni yönetimin atacağı adımlar ve ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından izlenecek yol haritasına ilişkin belirsizlikler belirgin bir şekilde kendini gösterirken, dikkatler gelecek hafta açıklanacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları ve tarım dışı istihdam verilerine çevrildi.

Dünya çapında enflasyonla mücadele sürerken, piyasalarda artan resesyon ve enflasyon ikilemi fiyatlamaları zorlaştırıyor. ABD'den gelen makroekonomik veriler, Fed'in beklediği ölçüde bir soğumanın yaşanmadığını gösteriyor. Başkan seçilen Donald Trump'ın göreve başlamasıyla uygulamayı planladığı tarifeler, yatırımcılar için belirsizlik yaratıyor.

Trump yönetiminin küresel ticaret üzerindeki olası etkileri de endişeleri artırırken, özellikle Çin gibi önemli ticaret ortaklarıyla yaşanabilecek sorunlar risk algısını yükseltiyor. Fed'in 2024 yılı boyunca yalnızca iki faiz indirimine gideceğine dair öngörüler bulunuyor. Yeni haftada açıklanacak FOMC toplantı tutanakları, bankanın politikalarına dair önemli ipuçları sunacak.

Fed yetkililerinin açıklamaları da piyasalar tarafından dikkatle izleniyor. Richmond Fed Başkanı Tom Barkin, ülke ekonomisinin "iyi bir yerde" olduğunu belirterek, para politikası yaklaşımlarında sabırlı olabileceklerini ifade etti. 2025 yılına kadar ABD ekonomisinin görünümünün olumlu olduğunu vurgulayan Barkin, büyümeye dair yukarı yönlü risklerin daha fazla olduğunu belirtti.

Makroekonomik veriler çerçevesinde, ABD Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 49,3 ile beklentilerin üzerinde bir sonuç gösterse de, sektördeki daralmanın sürdüğü gözlemleniyor. Mortgage faiz oranları %6,97 seviyesine çıkarken, mortgage başvurularında %21,9 azalma yaşandı.

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 211 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında kalırken, bu durum 8 ayın en düşük seviyesini temsil ediyor. Tüm bu gelişmelerle birlikte, dolar endeksi 109,1'e çıkarak Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Bu da güçlü doların bazı varlıkların alternatif maliyetlerini etkileyebileceği tahminlerini artırdı.

Avrupa ve Asya Piyasaları

Avrupa borsalarında Almanya dışındaki piyasalarda negatif bir seyir izlenirken, gözler Avro Bölgesi ve Almanya'da açıklanacak enflasyon verilerine çevrilmiş durumda. Bölgedeki resesyon riski, Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından en az dört faiz indirimine gidileceği beklentilerini doğuruyor.

Asya borsalarında ise Güney Kore pozitif ayrışırken, Çin'de 10 yıllık tahvil faizi %1,6 seviyesini test etti. Bu durum, Çin ekonomisinde yavaşlama endişelerini gündeme getiriyor.

Yurt İçi Gelişmeler

Yurt içindeki haftalık seyir ise yükseliş yönünde oldu. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı %0,5 değer kazancı ile 10.075,17 puandan kapattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılı ihracat rakamlarını açıklarken, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Aralık 2024'te yıllık %44,38'e geriledi.

Gelecek hafta yurt içinde hazine nakit dengesi, işsizlik oranı ve sanayi üretimi verileri takip edilecektir.

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