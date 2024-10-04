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Küresel Piyasalarda Gözler ABD İstihdam Verisine Çevrildi

Küresel piyasalar, Orta Doğu'daki gerilim ve ABD verileriyle birlikte ABD'nin istihdam raporuna odaklandı.

Yayın Tarihi: 04.10.2024 08:22
Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 08:22
Küresel Piyasalarda Gözler ABD İstihdam Verisine Çevrildi

Küresel Piyasalarda Temkinli Seyir

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'daki gerginlikler ve ABD'den gelen karmaşık ekonomik veriler nedeniyle temkinli bir seyir izleniyor. Bugün açıklanacak olan ABD'nin istihdam raporu, yatırımcıların dikkatini üzerine çekiyor.

ABD İstihdam Verisine Dikkat

ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceğine dair iyimserlikler devam ederken, istihdam verilerinin piyasalardaki oynaklığı artırabileceği düşünülüyor. Ülkede enflasyonun düşeceğine dair olan güvenin artmasına rağmen, resesyon endişeleri fiyatlamalar üzerindeki baskıyı sürdürüyor.

İlk İşsizlik Maaşı Başvuruları Yükseldi

Dün açıklanan verilere göre, 28 Eylül ile biten haftada, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 225 bine çıkarak piyasa beklentilerini aştı. Öte yandan, Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) eylülde 3,4 puan artarak 54,9 seviyesine yükseldi ve bu, Şubat 2023'ten bu yana en yüksek değeri gösterdi.

Tahvil Faizleri ve Dolar Endeksi

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,85 seviyesinde seyrederken, dolar endeksi 101,9'dan güne başladı. Altının ons fiyatı, önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 2.663 dolardan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı da Biden'ın açıklamaları sonrası 77,4 dolara yükseldi.

Avrupa ve Asya Piyasaları

Avrupa borsalarında jeopolitik riskler dolayısıyla negatif bir seyir gözlemlenirken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,78, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,32 düştü. Asya piyasalarında ise Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,16 artış kaydetti.

Bugünün Takviminde Neler Var?

Bugün Türkiye'de eylül ayı reel efektif döviz kuru ve ABD'de tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ile ortalama saatlik kazançlar açıklanacak. Analistler, BIST 100 endeksinde 8.700 ve 8.600 puanın destek, 9.000 ve 9.100 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu belirtiyorlar.

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