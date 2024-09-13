Küresel Piyasalarda Hareketli Günler

Küresel Piyasalardaki Karışıklık

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin ardından artan 'yumuşak iniş' beklentileri, risk algısını düşürmüş durumda. Ancak haftanın son işlem gününde piyasalarda karışık bir seyir göze çarpıyor.

İstihdam Piyasasındaki Sıkıntılar

Güç kaybeden istihdam verileri ve ekonomik büyüme, ABD Merkez Bankası (Fed)'nın bu ay 50 baz puanlık faiz indirimine gitme beklentilerini zayıflatıyor. ABD'de açıklanan ÜFE, ağustos ayında aylık bazda %0,2 artış göstermişken yıllık artış %1,7 olarak kaydedildi.

Çekirdek ÜFE ise, aylık %0,3 ve yıllık bazda %2,4 oranında bir artış göstermiştir. Analistler, bu verilerin Fed’in gelecekteki adımlarının yumuşak olacağını doğruladığını öne sürüyor.

İşsizlik Maaşı Başvuruları ve Enflasyon Riskleri

Dün açıklanan verilere göre, ilk kez işsizlik maaşı talep edenlerin sayısı 230 bine yükseldi. Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack, enflasyondaki yukarı yönlü risklerin azaldığını belirterek Faiz indirimlerinin önümüzdeki hafta başlamasının uygun olacağını belirtti.

Brent Petrol ve Altın Fiyatı

Brent petrolün varil fiyatı dün %2,2 artışla 72 dolara yükselirken, altının ons fiyatı rekor kapanış gerçekleştirdi. Aynı zamanda, Avrupa borsaları da ECB'nin faiz indirimleri sonrasında alıcılı bir seyir izlemekte.

Asya Pazarlarındaki Durum

Asya piyasalarında ise karışık bir hava hâkim. Japonya'da sanayi üretimindeki artış yerel para birimlerinin güçlenmesine neden oldu. Ayrıca, Borsa İstanbul, günü %1,08 artışla tamamladı.

Gözlemlenen Veriler

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)'nın Piyasa Katılımcıları Anketi ile birlikte, ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi izlenecek.