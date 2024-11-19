Küresel Piyasalarda Karışıklık: Fed'in Faiz Politikaları Endişe Kaynağı

Küresel Piyasalarda Karışıklık Devam Ediyor

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed)'nın faiz indirimlerini öngörülenden daha geç sonlandırabileceği yönündeki fiyatlamaların güçlenmesiyle karışık bir seyir izliyor. Bu durum, ABD'de enflasyonla mücadele konusunda belirsizlikler doğuruyor ve varlık fiyatlarının yön bulmasını zorlaştırıyor.

İnşaat Sektöründeki Güçlü Gelişmeler

Özellikle konut piyasasının güçlü kalması, Fed'in gelecekteki adımlarına dair belirsizlikleri artırıyor. Yeniden Başkan seçilen Donald Trump'ın izleyeceği politikalarındaki enflasyonist endişeler de risk algısını artırıyor. Bu nedenle yatırımcılar, Fed'in gelecek ay faiz indirip indirmeyeceğine dair %59 ihtimal ile indirim yapabileceğini, %41 ihtimalle ise politika faizini sabit tutacağını öngörüyor.

Tahvil Faizlerinde Hareketlilik

Geçen haftadan bu yana yaklaşık 10 baz puan artış gösteren ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, şu sıralarda %4,40 seviyesinde bulunuyor. Diğer yandan, altının ons fiyatı son altı iş gününde düşüş eğiliminde hareket ettikten sonra dün yönünü yukarı çevirerek yaklaşık %2 artışla 2,610 dolara çıkmış, bugün ise bu yükselişini sürdürerek 2,622 dolara ulaştı.

Petrol ve Dolar Endeksinde Son Durum

Brent petrolün varil fiyatı, %0,2 artışla 73,2 dolara yükselirken, Trump’ın yeniden başkan olmasıyla dolar endeksi 107 seviyesine yükselse de şu an 106,2 seviyesinde işlem görüyor.

Trump Medya ve Kripto Para Gelişmeleri

Kurumsal tarafta, Donald Trump'ın medya şirketi Trump Media & Technology Group'un Bakkt kripto para ticaret platformunu satın almak için görüşmelerde bulunduğu bildirildi. Bu haber, Trump Media'nın hisselerinin %16'nın üzerinde kazançla günü tamamlamasına, Bakkt'ın hisselerinin ise %162'nin üzerinde yükselmesine neden oldu.

Trump’ın, Coinbase'in üst yöneticisi Brian Armstrong ile görüşeceğine dair gelişmeler sonrasında Coinbase hisseleri %6'dan fazla arttı. Ayrıca, Trump'ın ekibinin otonom araçlarla ilgili düzenlemeleri gevşeteceğine dair haberler, Tesla hisselerine %6 artış getirirken, Uber ve Lyft'in hisseleri sırasıyla %5,4 ve %4,5 azalış gösterdi.

Avrupa ve Asya Piyasalarındaki Dalgalanmalar

Avrupa borsaları dün karışık bir seyir izlerken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,6, Fransa’da CAC 40 endeksi %0,1 yükselirken, Almanya'da DAX 40 endeksi %0,2 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %1,3 geriledi. Asya'da ise, Japonya Maliye Bakanı, aşırı döviz hareketleri karşısında hükümetin önlemler alacağına dair değişiklik olmadığını vurguladı.

Yurt içinde Borsa İstanbul’un Durumu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü %0,06 değer kazanarak 9,395.39 puandan tamamladı. Dolar/TL ise %0,1 düşüşle 34,5580'ten kapanırken, bankalararası piyasada %0,1 artışla 34,6000'dan işlem görüyor.

Bugün Takip Edilecek Veriler

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu ve yurt dışında ABD'de konut başlangıçları, inşaat izinleri, Avro Bölgesi’nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile cari işlemler dengesi gibi önemli verileri izleyecek. Teknik olarak, BIST 100 endeksinde 9,450 ve 9,720 puanın direnç, 9,300 ve 9,200 seviyelerinin destek konumunda olduğu belirtiliyor.

Takip edilecek verilerden bazıları:

10.00 Türkiye, eylül ayı uluslararası yatırım pozisyonu

12.00 Avro Bölgesi, eylül ayı cari işlemler dengesi

13.00 İngiltere, BoE Başkanı Bailey'in konuşması

13.00 Avro Bölgesi, ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

16.30 ABD, ekim ayı konut başlangıçları

16.30 ABD, ekim ayı inşaat izinleri

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.