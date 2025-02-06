Küresel Piyasalarda Pozitif Seyir: ABD ve BoE'nin Faiz Kararları İzleniyor

Küresel Piyasalarda Pozitif Seyir

Küresel piyasalarda, ABD yönetiminin ekonomi ve ticaret alanında atacağı adımlara yönelik belirsizliklerin azalması ile pozitif bir seyir ön plana çıkıyor. Bugün, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararına odaklanıldı.

ABD'nin Ekonomik Politika Adımları

Dünya ekonomisi, enflasyon-resesyon ikilemi arasında yol alırken, ABD Başkanı Donald Trump'ın izleyeceği ekonomik ve ticari politikalar yakından takip ediliyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Trump yönetiminin 2017'de başlatılan vergi indirimlerinin kalıcı hale getirilmesini istediğini açıkladı. Bessent, "Enflasyonu düşüreceğiz, düzenlemeleri azaltacağız ve vergi indirimi yapacağız. Hedef bunların kalıcı hale getirilmesi" ifadelerini kullandı.

Bessent ayrıca, Trump yönetiminin borçlanma maliyetlerini düşürme konusundaki odağının, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) referans kısa vadeli faiz oranı yerine, 10 yıllık Hazine tahvili getirileri olduğunu vurguladı. Dolara alternatif bir rezerv para birimi olmadığını belirten Bessent, diğer ülkelerin bu statüyü ABD'nin elinden almaya çalışabileceğini ancak henüz başka bir rezerv para biriminin olmadığını ifade etti. Ek gümrük vergileri üzerinden de yorumlarda bulunan Bessent, Trump'ın tarife planlarıyla imalatı ABD'ye geri getirmeyi amaçladığını belirtti.

İstihdam Verileri ve Tahvil Piyasaları

Dün açıklanan verilere göre özel sektör istihdamı ocakta 183 bin kişiyle piyasa beklentilerinin üzerinde yükseldi. Ancak analistler, imalat sektöründe zayıflamanın ekonomik büyüme ile enflasyon üzerindeki etkisine dair endişelere yol açtığını dile getirdi. ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) ise ocakta aylık bazda 1,2 puan azalışla 52,8'e indi, bu durum hizmet sektöründeki büyümenin yavaşladığına işaret etti.

ABD'nin dış ticaret açığı, geçtiğimiz yıl aralıkta aylık bazda %24,7 artışla 98,4 milyar dolara çıkarak Mart 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. İçerisinde bulunulan yıl genelinde dış ticaret açığının %17 artarak 918,4 milyar dolara yükselebileceği tahmin ediliyor.

Avrupa ve Asya Pazarlarındaki Gelişmeler

Avrupa borsalarında ise dün karışık bir seyir gözlemlendi. Bugün BoE'nin faiz kararına odaklanılırken, piyasalar BoE'nin 25 baz puanlık indirim yapmasına kesin gözüyle bakıyor. Bu arada, Trump'ın Avrupa Birliği'ne uygulaması beklenilen ek gümrük vergileriyle ilgili gelişmeler yatırımcıların ilgisini çekiyor.

Asya tarafında, ABD ve Çin arasındaki ticari gerginliğin sınırlı kalması risk iştahını destekliyor. Japonya Merkez Bankasının (BoJ) yönetiminden gelen enflasyon ve ücret artışlarıyla ilgili açıklamalarla, ekonomi yönetiminin makroekonomik istikrara odaklandığı belirtiliyor.

Borsa İstanbul ve Dolar/TL Kurları

Yurt içinde ise Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %0,89 değer kaybederek 9.719,81 puandan kapandı. Dolar/TL, %0,1 azalış göstererek 35,9072'den kapanırken, yeni günde bankalararası piyasalarda 35,9150 seviyesinden işlem görmektedir.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurtdışında ise BoE'nin faiz kararı ile birlikte Almanya'da fabrika siparişleri, Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları dikkatle izlenecek.