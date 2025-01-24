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Küresel Piyasalarda Pozitif Seyir: Trump'ın Açıklamaları Etkili Oldu

ABD Başkanı Trump'ın Davos'taki açıklamaları sonrası küresel piyasalarda olumlu bir hava hakim. Yatırımcılar dikkatle takip ediyor.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 09:29
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 09:29
Küresel Piyasalarda Pozitif Seyir: Trump'ın Açıklamaları Etkili Oldu

Küresel Piyasalarda Pozitif Seyir: Trump'ın Açıklamaları Etkili Oldu

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın video konferans yöntemiyle katıldığı Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF), jeopolitik risklerin giderilmesine ilişkin mesajlarının yanı sıra petrol fiyatları ve faiz oranlarının düşürülmesi gerektiği yönündeki açıklamalarının ardından pozitif bir seyir öne çıkıyor.

ABD'de yeni yönetimin uygulayacağı ekonomi ve ticari politikalar piyasaların odağında kalmayı sürdürürken, Trump'ın ABD'de yabancı şirketlerin üretim yapmasına yönelik açıklamaları risk iştahını destekliyor. Trump, iş dünyasına üretimlerini ABD'de yapmaları çağrısında bulunarak, üretim yapmayan şirketlerin ek vergiler ödemek zorunda kalacakları uyarısını yaptı. Ayrıca, ABD'de üretim yapmaları halinde kurumlar vergisi oranını yüzde 15'e düşüreceğini belirtti.

Suudi Arabistan ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nden (OPEC) petrol fiyatlarını düşürmelerini isteyeceğini aktaran Trump, faiz oranlarının derhal düşürülmesi gerektiğini ve tüm dünyada faiz oranlarının düşmesi gerektiğini kaydetti. Analistler, Trump'ın petrol ve faizler konusundaki açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olduğunu belirtiyorlar. Düşük petrol fiyatlarının ve politika faizinin imalat sanayi aktivitesi ile büyümeye olumlu katkı sağlayabileceği ifade ediliyor.

Analistler, Trump'ın Meksika, Kanada, Çin ve Avrupa Birliği gibi ticari partnerlerine uygulamayı planladığı tarifelere ilişkin belirsizliklerin sürdüğünü belirtiyorlar. Tarifelerin enflasyonist baskıları artırmasının ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını gevşetme hızını yavaşlatmasının önemli riskler olduğunu vurguluyorlar.

Öte yandan, Trump kripto para birimleriyle ilgili bir çalışma grubu oluşturulmasını öngören kararnameyi imzaladı. Bu kararnameyle, 'Dijital Varlık Piyasaları Çalışma Grubu' federally düzenleyici bir çerçeve geliştirmekle ve stratejik bir ulusal dijital varlık stokunun oluşturulmasını değerlendirmekle sorumlu olacak.

Makroekonomik veriler de önemli bir gündem maddesi oluşturmaya devam ediyor. ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 18 Ocak ile biten haftada, 223 bine yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Analistler, bu verilerin soğuyan ama gücünü koruyan bir iş gücü piyasasına işaret ettiğini belirtiyorlar.

Kurumsal tarafta ise GE Aerospace'in hisseleri, şirketin bu yılki beklentilerinin üzerinde kar tahmininde bulunması sonrası yüzde 6,6 değer kazandı. Ancak American Airlines, şirketin bu yıla ait kar tahminlerinin altında kalmasının ardından yüzde 8,7 düşüş kaydetti.

Bu gelişmelerle birlikte, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,63 seviyesinde, dolar endeksi ise yüzde 0,2 düşüşle 107,8 seviyesinden güne başladı. Altının ons fiyatı, dün yüzde 0,1 azalışla 2,754 dolardan kapanmışken, şu sıralar önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 2,771 dolardan işlem görmekte.

Brent petrolün varil fiyatı, dün yüzde 1,2 değer kaybı ile 77,3 dolardan günü tamamlarken, yeni güne yüzde 0,3 yükselişle 77,5 dolardan başladı. New York Borsası'nda ise dün S&P 500 endeksi yüzde 0,53, Dow Jones endeksi yüzde 0,92 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,22 yükseliş kaydetti. S&P 500 endeksi kapanışta rekor kırdı.

Avrupa borsalarında da pozitif bir seyir öne çıkarken, bugün dikkatler Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarına çevrildi. Lagarde'ın Davos'taki oturumunda yapacağı konuşma yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor.

Bugün açıklanacak imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile birlikte, Avrupa'da enflasyon ve resesyon ikilemi önemli gündem maddesi olmaya devam ediyor. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,70, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,74, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,23 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,72 değer kazandı.

Asya tarafında ise karışık bir seyir izlenirken, Japonya Merkez Bankası (BoJ) politika faizini 17 yılın en yüksek seviyesine çıkardı. BoJ, politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak yüzde 0,50 seviyesine yükseltti.

Yurt içinde ise Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,07 değer kaybederek 10,112.76 puandan tamamladı. Dolar/TL ise yatay seyirle 35,6340'tan kapanırken, bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,2 artışla 35,6910 seviyesinden işlem görüyor. Ayrıca uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye'nin kredi notu değerlendirmesini bugün açıklaması bekleniyor.

Piyasalarda dikkatle takip edilen veriler arasında, Türkiye ocak ayı finansal hizmetler güven endeksi, Almanya imalat sanayi/hizmet sektörü PMI, Avro Bölgesi PMI, İngiltere PMI, Lagarde'ın konuşması ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verileri yer alıyor.

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