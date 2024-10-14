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Küresel Ticarette Korumacılığa Dikkat Çekildi

Dünya Odalar Federasyonu Genel Konsey Toplantısı, İstanbul'da gerçekleşti. Küresel ticaretteki engeller ve işbirlikleri tartışıldı.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 15:46
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 15:46
Küresel Ticarette Korumacılığa Dikkat Çekildi

Dünya Odalar Federasyonu Genel Konsey Toplantısı İstanbul'da Yapıldı

Dünya Odalar Federasyonu (WCF) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, İstanbul'da gerçekleşen Genel Konsey Toplantısı'nda küresel ticaretteki engeller ele alındı.

Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan Açıklamalar

TOBB ve WCF Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin global tedarik zincirine entegre olma çabalarının, ticaret engelleri nedeniyle zorlaştığını belirtti. Hisarcıklıoğlu, "Adil, dengeli ve serbest ticaret konusundaki kararlılığımız devam ediyor. WCF, dünya genelinde 5 binden fazla oda ile kritik bir rol üstleniyor," şeklinde konuştu.

Philippe Varin'den Önemli Mesajlar

Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Başkanı Philippe Varin, ticaret odalarının önemini vurgulayarak, ülkelerin ekonomik engellerle karşılaştığını dile getirdi. Varin, KOBİ'lere yönelik desteklerinin altını çizerken, "İklim değişikliği ve hava kirliliği, ekonomik ilerlemeyi zorlaştırıyor," dedi.

Gözler Türkiye'de

ICC Genel Sekreteri John W.H. Denton ise, farklı ticaret bölgelerinden gelen iş temsilcilerinin, Türkiye'ye yoğun ilgi gösterdiğini bildirdi. Denton, "Sizler G20 dönem başkanlığını üstlendiğiniz için çok taraflı ticaret sisteminde kritik bir rol üstleniyorsunuz," ifadesini kullandı.

Zirve Yarın Başlıyor

Bugün gerçekleştirilen Genel Konsey Toplantısı'nın ardından, yarın WCF Avrupa ve Asya Zirvesi düzenlenecek. Bu zirveye 62 ülkeden 800'den fazla iş insanı katılacak, ve iklim değişikliği konusunda işbirlikçi yaklaşımlar üzerinde durulacak.

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