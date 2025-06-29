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Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu Sonuçlandı: Akıllı Altyapı Vurgusu

Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu İstanbul'da sona erdi. Ulaştırma Bakan Yardımcısı Sayan, akıllı altyapı sistemlerinin önemine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 29.06.2025 12:44
Güncelleme Tarihi: 29.06.2025 12:44
Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu Sonuçlandı: Akıllı Altyapı Vurgusu

Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu Sonuçlandı

Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu, İstanbul Kongre Merkezi'nde Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'ın katılımıyla sona erdi. Sayan, 2053 Net Sıfır Emisyon hedeflerinin önemine vurgu yaparak, "Bunu akıllı altyapı sistemleriyle gerçekleştirebileceğimizi düşünüyoruz." dedi.

Dayanıklı Altyapılar ve Akıllı Ulaşım Koridorları Paneli

Forumu'nun üçüncü gününde düzenlenen "Dayanıklı Altyapıya Sahip Akıllı Ulaşım Koridorları" panelinin moderatörlüğünü Prof. Dr. Ela Babalık üstlendi. Panelde, Singapur Ulaştırma Bakanı Danışmanı Yap Ong Heng, Uluslararası Demiryolları Birliği Direktörü François Davenne ve Blue Dot Network Genel Sekreteri Edwin Lau gibi sektör temsilcileri de yer aldı.

Akıllı ve Dirençli Sistemlerin Önemi

Panelde konuşan Sayan, "Küresel düzeyde yaşanan kırılganlıklarla mücadele için altyapıların dirençli olması gerekli" ifadesini kullandı. Ayrıca Türkiye’nin dijitalleşme ve karbonsuzlaşmaya önem verdiğini söyleyerek, "Akıllı olabilme konseptini baştan belirliyoruz" dedi.

Uluslararası Temsilcilerden Mesajlar

Singapur'dan gelen Yap Ong Heng, Türkiye'ye ev sahipliği için teşekkür ederken, Davenne, "Koridorları ulaşıma kapalı ülkeleri düşünerek inşa etmeliyiz" dedi. Edwin Lau ise, "Avrasya Tüneli'nin, sürdürülebilir ve kaliteli altyapı projelerini desteklemek için Mavi Nokta Ağı Sertifikası aldığını unutmamak gerekir" dedi.

Toplamda, yaklaşık 40 bakan ve bakan yardımcısının katıldığı bu forumda, 24 panel gerçekleştirildi. Forum, "Dayanıklı Altyapıya Sahip Akıllı Ulaşım Koridorları" panelinin ardından sona erdi.

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu'nun üçüncü gününde...

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu'nun üçüncü gününde "Dayanıklı Altyapıya Sahip Akıllı Ulaşım Koridorları" paneli gerçekleştirildi. Panele, Blue Dot Network Genel Sekreterliği Başkanı Edwin Lau (sağda), Singapur Ulaştırma Bakanı Danışmanı Yap Ong Heng (sağ 2), Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan (sol 2) ve Uluslararası Demiryolları Birliği Direktörü François Davenne (solda) de katıldı.

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu'nun üçüncü gününde...

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu'nun üçüncü gününde "Dayanıklı Altyapıya Sahip Akıllı Ulaşım Koridorları" paneli gerçekleştirildi. Panele, Blue Dot Network Genel Sekreterliği Başkanı Edwin Lau (sağda), Singapur Ulaştırma Bakanı Danışmanı Yap Ong Heng (sağ 2), Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan (sol 2) ve Uluslararası Demiryolları Birliği Direktörü François Davenne (solda) de katıldı.

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