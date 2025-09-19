Lagarde: Rus varlıklarının Ukrayna'ya krediye dönüştürülmesi endişe yaratıyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Rusya'nın savaş nedeniyle dondurulmuş varlıklarının Ukrayna'ya tazminat kredisi olarak kullandırılmasının çeşitli alanlarda kaygı doğurduğunu belirtti. Lagarde, uluslararası hukuka uyum, finansal istikrar ve avro para biriminin bağımsızlığına ilişkin endişelerin sürdüğünü vurguladı.

Lagarde'ın uyarıları

Avro Grubu toplantısı sonrası konuşan Lagarde, "Bu konuda geçmişte dile getirdiğimiz endişeler aynı şekilde devam ediyor." ifadesini kullandı. Lagarde, sürecin çok hassas ve karmaşık olduğuna dikkat çekerek, "Bu kadar hassas ve karmaşık olan, aynı zamanda çeşitli tarafları ilgilendiren bir konuda yazılı bir şeyler görmek istiyorum. Bunu isteyen tek kişi de ben değilim. Sürece dahil olan tüm üye ülkeler yazılı bir şeyler görmek isteyecektir." dedi.

Lagarde, dondurulan Rus varlıklarının kullanımına ilişkin olarak hangi unsurların süreci başlatacağı, yükümlülüklerin ne olacağı ve maruz kalınan risklerin dikkatlice değerlendirilmesi gerektiğini belirtti ve burada uluslararası hukuk ile egemenliğe saygı ilkelerinin gözetilmesi gerektiğini hatırlattı.

AB Komisyonu ve Dombrovskis'in yaklaşımı

AB Komisyonu Ekonomiden Sorumlu Üyesi Valdis Dombrovskis ise Komisyonun dondurulmuş Rus varlıklarına yönelik teklifin teknik ayrıntıları üzerinde çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Dombrovskis, Ukrayna'ya sağlanacak tazminat kredisi miktarının yapılacak değerlendirmeler sonucunda belirleneceğini ve bu çalışmalar tamamlandıktan sonra teklifin sunulacağını aktardı.

Dombrovskis, teklifin yenilikçi yönüyle ilgili olarak şunları kaydetti: "Bu teklifin yenilikçi yanı, Rus devlet varlıklarına el konulmasını veya bunların müsadere edilmesini önermiyor olması. Rusya'nın bu varlıklar üzerindeki hak talebi geçerli olmayı sürdürüyor. Rusya'nın varlıklarının dondurulması nedeniyle biriken nakit bakiyelerini Ukrayna'ya tazminat kredisi sağlamak için kullanıyoruz. Böylece, bir anlamda, daha önce bu tartışmaları tıkayan devletin yargı dokunulmazlığı sorunlarıyla uğraşmamıza gerek kalmıyor."

Von der Leyen'in çağrısı ve varlıkların konumu

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, geçen hafta yaptığı konuşmada, "Rusya'nın savaşın bedelini ödemesi gerekiyor. Bu nedenle, dondurulmuş Rus varlıkları temelinde Ukrayna'nın savaş çabalarını finanse etmek için acilen yeni bir çözüm üzerinde çalışmamız gerekiyor." demişti. Von der Leyen, dondurulmuş varlıkların birikmiş nakit bakiyelerinin kullanılabileceğini ve riskin toplu şekilde üstlenileceğini belirtmişti.

Komisyonun elindeki verilere göre, AB'nin dondurduğu Rusya Merkez Bankası rezervlerinin yaklaşık 180 milyar avrosu Belçika merkezli menkul kıymet takas ve saklama hizmeti sunan Euroclear'da bulunuyor.

ECB'nin geçmiş uyarıları

ECB daha önce de Rusya Merkez Bankası'nın dondurulan varlıklarına ilişkin olarak AB Komisyonunu uyarmıştı. Kurum, varlıklara veya bunların gelirlerine el koymanın avronun küresel para birimi konumuna ve finansal istikrara zarar verebileceği konusunda hassasiyetini dile getirmiş; özellikle AB'nin tek taraflı hareket etmesi halinde diğer büyük döviz rezervine sahip merkez bankalarının avrodan uzaklaşabileceği ve Avrupa ülkelerinin finansman maliyetlerinin yükselebileceği riskine işaret etmişti.