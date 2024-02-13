Lahana, elma, salatalık indirimli satışta! 6 TL’den başlayan fiyatlar 15 Şubat’a kadar devam edecek

İndirimli fiyatlarla kaliteli ürünler satın almak isteyen vatandaşlara müjdeli haber Anpa Gross’tan geldi. Anpa Gross, 13 Şubat 2024 tarihi itibariyle başlatmış olduğu kataloğunda salatalık, elma, beyaz lahana gibi ürünleri uygun fiyatlarla satışa çıkarttı. Toptan alışveriş marketlerinden birisi olan Anpa Gross'un bu başlatmış olduğu indirimli fiyatlar 15 Şubat 2024 tarihine kadar devam edecek.

ELMA 24, SALATALIK 29, BEYAZ LAHANA İSE 6 TL'DEN BAŞLAYAN FİYATLARLA SATIŞTA

Eğer uygun fiyatlara meyve sebze almak istiyorsanız, muhakkak 13 Şubat itibariyle Anpa Gross’un başlatmış olduğu bu kataloğa göz atmalısınız. Bu indirimli 13 15 Şubat 2024 kataloğu kapsamında; salatalık kilogram 29,95 TL, elma kilogram 24,95 TL, beyaz lahana kilogram ise 6,95 TL’den satışta olacak. 365 gün kaliteli ve hesaplı alışveriş sloganı ile birçok ürünü uygun fiyatlarla satışa çıkartan Anpa Gross’taki bu fırsat kesinlikle kaçmaz. Eğer evinize toptan uygun fiyatlı meyve sebze alışverişi yapmak istiyorsanız, 15 Şubat 2024 tarihinde market kapanış saatine kadar uygun fiyatlarla alışverişin keyfine varabilirsiniz!



