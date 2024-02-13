Bist 100
9.075,72 1%
DOLAR
30,73 0,04%
EURO
32,96 -0,5%
ALTIN
1.977,39 -0,88%

Lahana, elma, salatalık indirimli satışta! 6 TL’den başlayan fiyatlar 15 Şubat’a kadar devam edecek

İndirimli meyve sebze almak isteyenler koştur koştur Anpa Gross marketlere gidecek. Kazançlı alışverişin adresi sloganıyla elma, salatalık, lahana gibi ürünleri indirimli şekilde satışa çıkartan Anpa Gross, 15 Şubat 2024 tarihine kadar indirimli fiyatlarını sürdürecek. İşte detaylar…

Yayın Tarihi: 13.02.2024 17:14
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 17:14
Lahana, elma, salatalık indirimli satışta! 6 TL’den başlayan fiyatlar 15 Şubat’a kadar devam edecek

İndirimli fiyatlarla kaliteli ürünler satın almak isteyen vatandaşlara müjdeli haber Anpa Gross’tan geldi. Anpa Gross, 13 Şubat 2024 tarihi itibariyle başlatmış olduğu kataloğunda salatalık, elma, beyaz lahana gibi ürünleri uygun fiyatlarla satışa çıkarttı. Toptan alışveriş marketlerinden birisi olan Anpa Gross'un bu başlatmış olduğu indirimli fiyatlar 15 Şubat 2024 tarihine kadar devam edecek.

ELMA 24, SALATALIK 29, BEYAZ LAHANA İSE 6 TL'DEN BAŞLAYAN FİYATLARLA SATIŞTA

Eğer uygun fiyatlara meyve sebze almak istiyorsanız, muhakkak 13 Şubat itibariyle Anpa Gross’un başlatmış olduğu bu kataloğa göz atmalısınız. Bu indirimli 13 15 Şubat 2024 kataloğu kapsamında; salatalık kilogram 29,95 TL, elma kilogram 24,95 TL, beyaz lahana kilogram ise 6,95 TL’den satışta olacak. 365 gün kaliteli ve hesaplı alışveriş sloganı ile birçok ürünü uygun fiyatlarla satışa çıkartan Anpa Gross’taki bu fırsat kesinlikle kaçmaz. Eğer evinize toptan uygun fiyatlı meyve sebze alışverişi yapmak istiyorsanız, 15 Şubat 2024 tarihinde market kapanış saatine kadar uygun fiyatlarla alışverişin keyfine varabilirsiniz!

Lahana, elma, salatalık indirimli satışta! 6 TL’den başlayan fiyatlar 15 Şubat’a kadar devam edecek

İLGİLİ HABERLER

Savunma Sanayii Başkanlığı yüksek maaş ve yüksek KPSS puanıyla uzman yardımcılar alımı yapıyor

Savunma Sanayii Başkanlığı yüksek maaş ve yüksek KPSS puanıyla uzman yardımcılar alımı yapıyor

Bugün kurulan pazarlarda elmanın kilogramı 40 TL’yi buldu! Vatandaş ne diyeceğini şaşırdı

Bugün kurulan pazarlarda elmanın kilogramı 40 TL’yi buldu! Vatandaş ne diyeceğini şaşırdı

Resimdeki hatayı 1 haftadır bulan çıkmadı: Görsel zeka testindeki hatayı 7 saniyede bulabilirseniz yüksek IQ'ya sahipsiniz

Resimdeki hatayı 1 haftadır bulan çıkmadı: Görsel zeka testindeki hatayı 7 saniyede bulabilirseniz yüksek IQ'ya sahipsiniz

Uygun fiyatta deterjan kopyalayanlar koştur koştur o markete gidecek! Çamaşır bulaşık hangi deterjanı ararsanız indirimde

Uygun fiyatta deterjan kopyalayanlar koştur koştur o markete gidecek! Çamaşır bulaşık hangi deterjanı ararsanız indirimde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ayçiçek yağı sadece 149 TL’ye, çay 99 TL’ye düşüyor! O market özel bir kampanya başlattı
2
Çay, beyaz peynir, krem peynir yüzde 41’e varan indirimli satışta! Herkes soluğu o market zincirinde aldı
3
Akbank SSK, Bağkur, memur emeklilerine kesenin ağzını açtı! 7000+500 TL ek ödeme müjdesi verildi
4
650.000 TL verip 5 katlı binanın sahibi olacaksınız! Yarın satışı yapılacak
5
276 muhtelif arsa 24 ay vadeyle satışa çıkartılacak! Böyle kampanyalı satış bir daha gelmez
6
Ankara'da ev alacağınız fiyata kocaman bina alacaksınız! Satışa çıkmasına son bir gün kaldı
7
Hyundai fiyat listesini sil baştan değiştirdi! Fiyatları gören bayilere akın edecek

Lahana, elma, salatalık indirimli satışta! 6 TL’den başlayan fiyatlar 15 Şubat’a kadar devam edecek

Savunma Sanayii Başkanlığı yüksek maaş ve yüksek KPSS puanıyla uzman yardımcılar alımı yapıyor

Emekli bayram ikramiyesi tutarı! Ne 3 bin ne 5 bin tam 15 bin lira açıklandı

Emekliliği kaçıranlara yeni şans! Tek şartla o kişiler de emekli olacak

Resimdeki hatayı 1 haftadır bulan çıkmadı: Görsel zeka testindeki hatayı 7 saniyede bulabilirseniz yüksek IQ'ya sahipsiniz

Uygun fiyatta deterjan kopyalayanlar koştur koştur o markete gidecek! Çamaşır bulaşık hangi deterjanı ararsanız indirimde

Soğanın kilogramı 8 TL’ye, kestanenin kilogramı 89 TL'ye düşüyor! Yarın indirimin son günü

Ankara'da ev alacağınız fiyata kocaman bina alacaksınız! Satışa çıkmasına son bir gün kaldı

Lise Mezunu ve 55 KPSS Puanıyla Üniversitede İş İmkanı! Büro Personeli, Soför ve Tekniker Alımı Yapılıyor

Evi olana devlet kıyağı geldi! Ev sahipleri o masraftan tamamen kurtuldu!

Gram altını olanları pusuya geçiren tüyo az önce Hatice Kolçak'tan geldi! Beklediği yeni rakamı paylaştı

Bugün kurulan pazarlarda elmanın kilogramı 40 TL’yi buldu! Vatandaş ne diyeceğini şaşırdı