Lisanslı Depoculukta Dijitalleşme: Lisanslı Depo Bilgi Sistemi Kuruluyor

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik; lisanslı depo işletmelerinin kuruluşu, faaliyetleri, işleyişi, denetimi ve ürün senetlerinin düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

Sistem ve yükümlülükler

Yönetmelik uyarınca, lisanslı depoculuk faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesi amacıyla Lisanslı Depo Bilgi Sistemi kurulacak. Sistem, ürünlerin ve yetkili sınıflandırıcılar tarafından yapılan analiz ve sınıflandırma işlemlerinin takip ve kontrolünü sağlamayı amaçlıyor.

Lisanslı Depo Bilgi Sistemi'ne, Bakanlıkça gerekli görülen bilgi ve belgeler aktarılacak. Bu sayede ürün kayıtları, analiz sonuçları ve işlem takibi dijital platformda toplanacak.

Uygulama takvimi ve denetim

Yönetmelik, uygulamanın devreye alınmasının ardından yükümlülüklerin hızla yerine getirilmesini öngörüyor. Devreye alınmasından itibaren en geç 2 ay içinde sistemin gereklilikleri, lisanslı depo işletmeleri ve yetkili sınıflandırıcılar tarafından tamamlanacak.

Ayrıca, denetim ve teminat mekanizmalarının güçlendirilmesi amacıyla bazı esaslar yeniden düzenlendi. Bu düzenlemeler, lisanslı depolarda depolanan ürünlerin güvenliğini artırmayı ve sektördeki iş süreçlerinin dijitalleşmesini hedefliyor.

Sonuç olarak, yeni yönetmelik ile lisanslı depoculukta hem şeffaflık hem de veri tabanlı takip kapasitesi güçlendirilmiş olacak.