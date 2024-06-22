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Listedeki meslekleri yapanlar eyvah diyecek! Flaş karar Meclis'in masasında

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan kapsamlı vergi paketi, bahşiş gelirlerinden kira gelirlerine, cezalardan yem ve gübrede KDV muafiyetinin kaldırılmasına kadar pek çok detayı kapsıyor. Yeni düzenlenen vergi paketinde bu meslek gruplarından da vergi alınacağı belirtiliyor. İşte detaylar…

Yayın Tarihi: 22.06.2024 15:36
Güncelleme Tarihi: 22.06.2024 15:36
Listedeki meslekleri yapanlar eyvah diyecek! Flaş karar Meclis'in masasında

Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni vergi paketine ilişkin bilgileri açıkladı. Gelen son bilgilere göre bu meslekleri yapanların canı çok sıkılacağa benziyor. Detaylar haberimizde…

dizi

BU MESLEKLERİ YAPANLAR YANDI: RESMEN MECLİS'E SUNULACAK

Hükümetin tatil sonrasında TBMM'ye sunmayı planladığı vergi planı ve öngörülen gelir tutarına ilişkin bilgiler açıklandı.

Hükümetin Kurban Bayramı tatilinin ardından TBMM'ye sunmayı planladığı yeni vergi planına ilişkin bilgiler açıklandı.

Hükümetin yeni vergi planı hem yurt içi hem de yurt dışı bireyler ve işletmeler için vergilerin artırılmasını içeriyor. Taslakta, Türkiye'nin toplam ekonomik çıktısının yaklaşık yüzde 0,7'sine eşdeğer bir ek gelir akışı oluşturulması amaçlanıyor.

Küresel şirketler yatırımlarıyla ekonomiye 40 milyar TL katkı sağladı.

Hükümetin hedefi yerli şirketlerden 150 milyar TL kurumlar vergisi toplamak. Sonuçta bu iki kaynaktan toplam 190 milyar TL vergi toplanacak.

Aralarında doktor, diş hekimi, avukat, mali müşavir ve mimarların da bulunduğu özel işletmelerden 40 milyar TL civarında gelir vergisi toplanacak. Finans sektörü bu özel şirketleri yakından takip edecek.

Yatırım fonu şirketlerinin 7 milyar TL vergi ödemesi gerekecek.

Kayıt dışı motorlu kuryeler vergi sistemine tabi olacak ve hükümetin onlardan yıllık 4 milyar TL gelir vergisi tahsil etmesi bekleniyor.

IBAN kullanarak para transferi yaparak vergi kaybına neden olan kişilere verilecek cezalar 3 kat artırılacak. Elde edilecek gelirin kesin miktarı henüz belli değil.

Usulsüzlük ve özel usulsüzlüklere uygulanan cezalardan toplam 15 milyar TL gelir elde edileceği öngörülüyor.

Taslakta ayrıca yurt dışı ücretlerinin artırılması gibi 200 milyar TL tutarında ek gelirlerin de dahil edilmesi öneriliyor.

Bu düzenlemelerle vergi tabanının genişletilmesi ve daha yüksek vergi geliri elde edilmesi amaçlanıyor.

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