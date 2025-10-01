Marmarabirlik Başkanı Yıldız: Rekolte, Fiyat ve 70 Milyon Dolar İhracat Hedefi

Ali Yıldız, rekolte beyanları, alım planı ve verilecek fiyatın geçen yılın altında kalmayacağı taahhüdünü açıkladı; ihracatta 70 milyon dolar hedefi paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 16:50
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 17:18
Toplantı ve yönetim anlayışı

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, Marmarabirlik ile Yeni Döneme Güvenli Adım temalı toplantıda yeni sezon hedeflerini dile getirdi. Göreve geldikleri günden bu yana şeffaf yönetim modelini benimsediklerini ve hedeflere odaklandıklarını vurguladı.

Rekolte beyanları ve alım planı

Yıldız, rekolte beyanlarının gelmeye başladığını belirterek şu ana kadar 41 bin ton rekolte beyanı aldıklarını açıkladı. Bursa ve Balıkesir'in de dahil olduğu faaliyet bölgesinde sofralık zeytin rekoltesinin 130 bin ton olmasının beklendiğini, yağlıkların da eklenmesiyle toplamın 170 bin ton seviyesine ulaşmasının öngörüldüğünü söyledi.

Ortaklardan gerçek veriler paylaşmalarını özellikle isteyen Yıldız, rekolte beyanlarının 17 Ekim'e kadar devam edeceğini ve bu yıl öngördükleri alım miktarının geçen yılki alım miktarı kadar olacağını ifade etti.

Fiyatlandırma ve üretici güvenliği

Üreticiyi korumaya yönelik kararlılıklarını vurgulayan Yıldız, verilecek fiyatın geçen yılın altında kalmayacağı taahhüdünü yineledi. Rasyonel veriler çerçevesinde hem Marmarabirlik'i hem de üreticiyi kalkındıracak bir fiyatlandırma yapılacağından kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini belirtti.

İhracat hedefleri ve yatırımlar

Yıldız, Marmarabirlik'in yıllık 35 milyon dolar seviyesinde ihracata ulaştığını, kısa vadede hedefin 50 milyon dolar olduğunu ve uzun vadeli ihracat hedeflerini 70 milyon dolar olarak belirlediklerini söyledi. Dış pazarlarda yeni organizasyonların güçlü olduğunu ve doğru ürün modeliyle varlıklarını güçlendirdiklerini aktardı.

İleriye dönük 70 bin ton zeytin alımı hedeflediklerini ifade eden Yıldız, güvenli büyümeyi sağlamak için 30 bin tonluk modern depolama tesisi yapma sözü verdiklerini; bu deponun tüm kooperatiflerin kullanımına açık olacağını bildirdi.

İç pazarda AFAD, jandarma ve Türk Kızılayı ile görüşmeler yürüttüklerini, yeni sözleşmeler gerçekleştireceklerini söyledi. Yeşil, siyah, ezme zeytin ve zeytinyağı tesislerini Marmarabirlik'e kazandırarak üreticiden daha fazla zeytin almayı hedeflediklerini ekledi.

Ürün çeşitliliği ve inovasyon

Yıldız, Marmarabirlik'in inovatif ürünlerle kozmetik sektörüne girdiğini, sabun ve duş jeli gibi ürünler üzerinde çalıştıklarını belirtti. Gençler ve çocukların rahatlıkla tüketebileceği, palm yağı içermeyen ve zeytinyağı kullanılan sürmelik çikolata geliştirdiklerini; bu ürünlerin yakında raflarda yer alacağını söyledi.

Mali durum

Marmarabirlik Genel Müdürü Mehmet Ertaş ise toplantıda kurumun finansal durumu hakkında bilgilendirme yaptı.

