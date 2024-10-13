Marmaris'te Mega Yat 'Golden Odyssey' Limana Hızla Girdi

Marmaris'te 'Golden Odyssey' Yat Demir Attı

'Golden Odyssey' isimli süper yat, günlük liman ziyareti ve akaryakıt ikmali için Muğla'nın gözde ilçesi Marmaris'e geldi. 124 metre uzunluğundaki bu lüks yat, Bermuda bayrağı taşıyor.

Kruvaziyer Limanı'nda Bekliyor

Marmaris Cruise Port Limanı'nın büyük rıhtımında, kruvaziyer gemisinin limandan ayrılmasını bekleyen 'Golden Odyssey', bu sırada yerli ve yabancı turistlerden ilgi gördü. Yat, yakında Akdeniz ve Ege'deki turuna devam etmek üzere uluslararası sularda yeniden yol alacak.

350 Bin Litre Akaryakıt İkmal Edilecek

Limandan ayrılmadan önce, yatta akaryakıt ikmali yapılacak. İzmir Aliağa'dan tankerlerle getirilecek yaklaşık 350 bin litre akaryakıt için tahmin edilen maliyet ise 11 milyon lira olarak belirlendi.

Yatın Özellikleri ve Sahibi

2015 yılında inşa edilen bu lüks yat, 16 kabinle toplam 32 misafire konaklama imkanı sunuyor. Seyir hızı ise 21 knot. Yatın konforlu yapısında yüzme havuzu, kuaför ve güzellik salonu, özel diş hekimliği tesisi ve doktor muayene odası gibi birçok olanak bulunmaktadır. Geçtiğimiz aylarda bu yat, Çinli bir iş insanı tarafından satın alındı.

Aynı Marinalarda Ünlü Bir Diğer Yat Daha

Öte yandan, Roman Abramoviç'in sahibi olduğu ve 164 metre uzunluğunda, 22 metre genişliğindeki ultra lüks yat 'Eclipse' de Albatros Marina'da demirli olarak beklemeye devam ediyor.

"Golden Odyssey" isimli süper yat, günlük liman ziyareti ve akaryakıt ikmali için Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi. Bermuda bayraklı yat, Marmaris Cruise Port Limanı'nın büyük rıhtımında kruvaziyer olmasından dolayı körfezde alargada bekliyor.

"Golden Odyssey" isimli süper yat, günlük liman ziyareti ve akaryakıt ikmali için Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi. Bermuda bayraklı yat, Marmaris Cruise Port Limanı'nın büyük rıhtımında kruvaziyer olmasından dolayı körfezde alargada bekliyor.

"Golden Odyssey" isimli süper yat, günlük liman ziyareti ve akaryakıt ikmali için Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi. Bermuda bayraklı yat, Marmaris Cruise Port Limanı'nın büyük rıhtımında kruvaziyer olmasından dolayı körfezde alargada bekliyor.

"Golden Odyssey" isimli süper yat, günlük liman ziyareti ve akaryakıt ikmali için Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi. Bermuda bayraklı yat, Marmaris Cruise Port Limanı'nın büyük rıhtımında kruvaziyer olmasından dolayı körfezde alargada bekliyor.