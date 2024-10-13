DOLAR
34,24 0%
EURO
37,45 0%
ALTIN
2.928,22 0%
BITCOIN
2.133.821,03 1,18%

Marmaris'te Mega Yat 'Golden Odyssey' Limana Hızla Girdi

Bermuda bayraklı mega yat 'Golden Odyssey', Marmaris'te akaryakıt ikmali için limana demirledi.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 17:26
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 17:31
Marmaris'te Mega Yat 'Golden Odyssey' Limana Hızla Girdi

Marmaris'te 'Golden Odyssey' Yat Demir Attı

'Golden Odyssey' isimli süper yat, günlük liman ziyareti ve akaryakıt ikmali için Muğla'nın gözde ilçesi Marmaris'e geldi. 124 metre uzunluğundaki bu lüks yat, Bermuda bayrağı taşıyor.

Kruvaziyer Limanı'nda Bekliyor

Marmaris Cruise Port Limanı'nın büyük rıhtımında, kruvaziyer gemisinin limandan ayrılmasını bekleyen 'Golden Odyssey', bu sırada yerli ve yabancı turistlerden ilgi gördü. Yat, yakında Akdeniz ve Ege'deki turuna devam etmek üzere uluslararası sularda yeniden yol alacak.

350 Bin Litre Akaryakıt İkmal Edilecek

Limandan ayrılmadan önce, yatta akaryakıt ikmali yapılacak. İzmir Aliağa'dan tankerlerle getirilecek yaklaşık 350 bin litre akaryakıt için tahmin edilen maliyet ise 11 milyon lira olarak belirlendi.

Yatın Özellikleri ve Sahibi

2015 yılında inşa edilen bu lüks yat, 16 kabinle toplam 32 misafire konaklama imkanı sunuyor. Seyir hızı ise 21 knot. Yatın konforlu yapısında yüzme havuzu, kuaför ve güzellik salonu, özel diş hekimliği tesisi ve doktor muayene odası gibi birçok olanak bulunmaktadır. Geçtiğimiz aylarda bu yat, Çinli bir iş insanı tarafından satın alındı.

Aynı Marinalarda Ünlü Bir Diğer Yat Daha

Öte yandan, Roman Abramoviç'in sahibi olduğu ve 164 metre uzunluğunda, 22 metre genişliğindeki ultra lüks yat 'Eclipse' de Albatros Marina'da demirli olarak beklemeye devam ediyor.

"Golden Odyssey" isimli süper yat, günlük liman ziyareti ve akaryakıt ikmali için Muğla'nın...

"Golden Odyssey" isimli süper yat, günlük liman ziyareti ve akaryakıt ikmali için Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi. Bermuda bayraklı yat, Marmaris Cruise Port Limanı'nın büyük rıhtımında kruvaziyer olmasından dolayı körfezde alargada bekliyor.

"Golden Odyssey" isimli süper yat, günlük liman ziyareti ve akaryakıt ikmali için Muğla'nın...

"Golden Odyssey" isimli süper yat, günlük liman ziyareti ve akaryakıt ikmali için Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi. Bermuda bayraklı yat, Marmaris Cruise Port Limanı'nın büyük rıhtımında kruvaziyer olmasından dolayı körfezde alargada bekliyor.

"Golden Odyssey" isimli süper yat, günlük liman ziyareti ve akaryakıt ikmali için Muğla'nın...

"Golden Odyssey" isimli süper yat, günlük liman ziyareti ve akaryakıt ikmali için Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi. Bermuda bayraklı yat, Marmaris Cruise Port Limanı'nın büyük rıhtımında kruvaziyer olmasından dolayı körfezde alargada bekliyor.

"Golden Odyssey" isimli süper yat, günlük liman ziyareti ve akaryakıt ikmali için Muğla'nın...

"Golden Odyssey" isimli süper yat, günlük liman ziyareti ve akaryakıt ikmali için Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi. Bermuda bayraklı yat, Marmaris Cruise Port Limanı'nın büyük rıhtımında kruvaziyer olmasından dolayı körfezde alargada bekliyor.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Işıkhan açıkladı! Asgari ücrette taşlar yerine oturdu

Dün son sıcak geceydi! Meteorolojiden titretecek uyarı geldi

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

Emeklilere kabusu yaratacak gelişme! Maaş kesintileri kapıda

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da Su Ürünleri Av Sezonu Açılıyor
2
Pegasus 35 TL'ye uçak bileti satacak! Duyanı çıldırtan kampanya
3
4A 4B 4C emeklilerinin beklediği tarih verildi! Herkese 3000 TL para verilecek
4
Marmaris'te Mega Yat 'Golden Odyssey' Limana Hızla Girdi
5
Helal Akreditasyon Kurumu'ndan Önemli Açıklama: Köfteci Yusuf'un Durumu
6
Çin'de Deflasyon Eğilimi Devam Ediyor: Tüketici ve Üretici Fiyatları Düşüyor
7
Hazine, İki Yeni Devlet Tahvili İhalesi Düzenliyor

Merkez Bankası enflasyon açıklaması maaşları uçurdu! Ocak zammı şok edecek

Bakan Işıkhan açıkladı! Asgari ücrette taşlar yerine oturdu

Emeklilere kabusu yaratacak gelişme! Maaş kesintileri kapıda

300 TL fiyatı unutun! O Markette 200 TL’den düştü: Koşan kapıyor

Kredi kartı olanlar dikkat! 750 TL o vergi kesintisi olarak alınacak

Dün son sıcak geceydi! Meteorolojiden titretecek uyarı geldi

Patronlar ilk defa açıkladı! 2025 asgari ücrete çifte zam müjdesi gelebilir

Yeni kredi sıkılaşma kararları geliyor! Kredi muslukları iyice kapanıyor

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi