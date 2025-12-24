DOLAR
Martı Technologies 2026 Hedefi: 70 milyon dolar gelir ve pozitif Düzeltilmiş FAVÖK

Martı, 2026'da 70 milyon dolar gelir ve pozitif Düzeltilmiş FAVÖK hedefliyor; 2025 beklentilerini aşmayı öngörüyor.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 16:15
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 16:15
Martı Technologies 2026 hedefini açıkladı

New York Borsası'nda işlem gören Türk teknoloji şirketi Martı Technologies, 2025 beklentilerini aşacağını öngörerek 2026 için iddialı hedefler paylaştı. Şirket, büyüme ivmesini sürdürerek gelirleri iki katın üzerine çıkarmayı ve kârlılığa geçmeyi planlıyor.

Finansal hedefler

Martı, 2026 yılı için 70 milyon dolar gelir hedefliyor ve pozitif Düzeltilmiş FAVÖK seviyesine ulaşmayı amaçlıyor. Şirketin 2025 gelir beklentisi 34 milyon dolar olarak belirtildi.

Büyümeyi destekleyen faktörler

Şirket, 2026 öngörüsünün temel destekleyici unsurlarını şu şekilde sıraladı:

"Yolculuk paylaşımı (ride-hailing) hizmetlerinde sefer sayısının hızlı artışı, gelir elde edilen şehirlerde üyelik paketlerinin yaygınlaşması ve satış hacminin artması, 2025 yılında faaliyete geçen yeni şehirlerde üyelik paketlerinin kademeli olarak kullanıma sunulması, Martı’nın teslimat (delivery) hizmetlerinin hacim ve gelir katkısının artması."

Artan yolculuk hacmiyle oluşan operasyonel kaldıraç, gelir elde edilen pazarlarda iyileşen birim ekonomileri ve teslimat hizmetlerinin ölçeklenmesiyle şirket, kârlılığa ulaşırken büyüme yatırımlarını sürdürülebilir biçimde sürdürmeyi hedefliyor.

Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: "2025 performansımız, güçlü operasyonel kabiliyetimizin ve Martı’nın önünde duran büyük potansiyelin somut bir göstergesi. Yolculuk paylaşımı hizmetlerimizde yakaladığımız ivme sayesinde 2025 yılı beklentilerimizi aşacağız. Türkiye’de yeterince hizmet almamış ulaşım ve son kilometre pazarında hızla büyürken, 2026 yılında gelirlerimizi iki katın üzerine çıkaracağımızı ve pozitif FAVÖK seviyesine ulaşacağımızı net bir şekilde öngörebiliyoruz. Teslimat gibi yeni servislerin devreye alınmasıyla da platformumuzdan daha yüksek değer oluşturmayı hedefliyoruz."

Beklentiler ve kârlılık

Şirket, 2025 yılı için Düzeltilmiş FAVÖK beklentisini eksi 17 milyon dolar olarak açıklarken, 2026 yılında 18 milyon dolarlık pozitif katkıyla Düzeltilmiş FAVÖK'ün 1 milyon dolar seviyesinde pozitif olmasını hedefliyor.

