Mayan Queen 4: Fethiye'de Yakıt İkmal Ediyor

Mayan Queen 4 Fethiye'de

93 metrelik lüks yat Mayan Queen 4, yakıt ikmali için Türkiye'nin gözde tatil beldesi Fethiye ilçesine geldi. Cayman Adaları bayrağını taşıyan yat, Fethiye Limanı'na yanaşarak ikmal işlemlerine başladı.

Akaryakıt İkmal Süreci

Aliağa Rafinerisi'nden tankerle getirilen akaryakıt, yatın yakıt deposuna doldurulmaya başlandı. Yatın, ikmal işlemleri tamamlandıktan sonra limandan ayrılacağı bildirildi.

Yat Hakkında Bilgiler

Dünyanın en büyük yatları arasında yer alan Mayan Queen 4, 2008 yılında Almanya'nın Hamburg şehrinde inşa edilmiştir. 20 knot seyir hızı kapasitesine sahip olan yat, toplamda 24 personel ile hizmet veriyor ve 16 konforlu misafir odasına sahiptir.

Yat, lüks seyahat deneyimi sunmaya devam ederken, ikmal işlemlerinin tamamlanmasıyla yeni rotasına doğru yola çıkacaktır.

Cayman Adaları bayraklı 93 metrelik "Mayan Queen 4" isimli lüks yat, yakıt ikmali için Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi. Yatın, akaryakıt ikmalinin ardından limandan ayrılacağı öğrenildi.

Cayman Adaları bayraklı 93 metrelik "Mayan Queen 4" isimli lüks yat, yakıt ikmali için Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi. Yatın, akaryakıt ikmalinin ardından limandan ayrılacağı öğrenildi.

Cayman Adaları bayraklı 93 metrelik "Mayan Queen 4" isimli lüks yat, yakıt ikmali için Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi. Yatın, akaryakıt ikmalinin ardından limandan ayrılacağı öğrenildi.

Cayman Adaları bayraklı 93 metrelik "Mayan Queen 4" isimli lüks yat, yakıt ikmali için Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi. Yatın, akaryakıt ikmalinin ardından limandan ayrılacağı öğrenildi.