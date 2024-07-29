MediaMarkt, Publicis Groupe ile Medya Anlaşması Yaptı

MediaMarkt ve Publicis Groupe İş Birliği

MediaMarkt, Publicis Groupe ile global medya ajansı olarak anlaşma sağladı. Türkiye de dahil olmak üzere faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde medya planlama ve satın alma süreçlerini tek çatı altında toplayacak olan MediaMarkt, bu adım ile büyük bir dönüşümün parçası olmayı hedefliyor.

Pazarlama Dönüşümünde Yeni Adım

Ekim 2022'de "deneyim elektroniği" konsepti çerçevesinde yeniden konumlanan MediaMarkt, sunduğu deneyim ve hizmetlerle öne çıkmayı başardı. Bu yönde gerçekleştirilen "MediaMarkt'la Tam Zamanı! (Let's Go!)" sloganıyla tanıtılan global iletişim kampanyası da başarıyla hayata geçirildi.

İleri Dönük Hedefler

MediaMarktSaturn Grubu, medya planlama ve satın alma faaliyetlerini Publicis Groupe ile birleştirerek sinerji yaratmayı planlıyor. Bu, Grup'un konvansiyonel ve dijital medya stratejilerini optimize etmeye, verimliliği artırmaya ve veri destekli kişiselleştirilmiş iletişimle en son teknolojik yetenekleri geliştirmeye olanak tanıyacak.

Verimlilik ve Performans Artışı

Yeni medya ajansı ile birlikte, MediaMarktSaturn Grubu, yeni veri tabanlı platformu sayesinde medya bütçesinin daha verimli kullanımını hedefliyor. Kampanya performansları sürekli optimize edilerek, Türkiye dahil toplam 11 ülkede daha etkili bir iletişim ve medya stratejisi oluşturulmasına zemin hazırlanacak.

Yönetim Kurulu Üyesinin Açıklamaları

MediaMarktSaturn Grubu'nun Pazarlama ve Ticaretten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Michael Schuld, konuya ilişkin olarak; "Şimdi, medya alanında da bu vizyonu gerçekleştirmek ve mesajımızı en etkili şekilde müşterilerimize ulaştırmak adına bir sonraki adımı atıyoruz." şeklinde görüş bildirdi.