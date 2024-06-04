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Merkez Bankası Başkanı Karahan’dan enflasyon açıklaması: Yıl sonu tahminini paylaştı

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yaptı. Karahan, yıl sonu enflasyon tahminini paylaştı.

Yayın Tarihi: 04.06.2024 16:42
Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 16:42
Merkez Bankası Başkanı Karahan’dan enflasyon açıklaması: Yıl sonu tahminini paylaştı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Karahan, göreve başlamasından sonra ilk defa Meclis’te milletvekilleriyle buluştu. Burada Merkez Bankası politikaları ve güncel durumla ilgili aktarım yapan Karahan, yıl sonu enflasyon tahminini de paylaştı. Karahan, enflasyonun yıl sonunda yüzde 38’e inmesini beklediklerini ifade etti.

Başkan Karahan’ın sunumunda öne çıkan başlıklar ise şöyle:

“Net rezervde pozitife geçtik”

“Henüz resmi olmayan verilere göre, net rezervde swap hariç pozitife geçtik. Geçtiğimiz hafta itibari ile rezervler, artıya geçti. Son 9 ay içinde ise mevduat payı yüzde 32’den yüzde 48’e çıktı. KKM payı ise yüzde 26’dan yüzde 13.4’e düştü.

“Sıkı politikaya devam”

“Uygulanmakta olan sıkı politika ile talep dengelenecek ve tasarruflar teşvik edilecek. Diğer yandan Piyasadan ek 550 milyar TL değerinde, toplam 1,5 trilyon TL’den fazla likidite çekildi. Likitide gelişmeleri yakından takip edilecek. Gerektiğinde ise sterilizasyon araçları ise etkili şekilde kullanılacak.

“Geçiş dönemi artık bitti”

“Enflasyon Mayıs ayında zirveyi gördü. Geçiş süreci böylece sona erdi. Yılın geri kalan döneminde ise enflasyon gerileyecek ve dezenflasyon süreci başlayacak. Belirgin bir iyileşme görene kadar sıkı duruş devam edecek. Yıl sonunda ise enflasyonun yüzde 38’e düşmesini öngörüyoruz.”

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