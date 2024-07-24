Merkez Bankası Döviz Swap İşlemlerine Son Veriyor

TCMB'den Önemli Karar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz karşılığı Türk Lirası swap işlemlerine son verme kararı aldı. Bu uygulama, sterilizasyon araçlarının çeşitlendirilmesi hedefi doğrultusunda gerçekleştiriliyor.

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TCMB, bankalara gönderdiği talimatla yarından itibaren kotasyon yöntemiyle yürütülen döviz swap işlemlerine son vereceğini bildirdi. Bu adım, mevcut para ve döviz kuru politikalarının gereklilikleri çerçevesinde alınmıştır. Yeni Uygulamalar Üzerine

Ayrıca, gerçekleştirilen duyuruda, bankalara yönelik olarak, sterilizasyon araçlarının çeşitliliğinin artırılması amacıyla satım yönlü altın ve döviz karşılığı swap ihaleleri düzenlenebileceği de vurgulandı.