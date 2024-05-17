Merkez Bankası Mayıs ayı anketini açıkladı: Yılsonu enflasyon öngörüsü yüzde 43.64 oldu

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), Mayıs ayında yapılan anket verilerini açıkladı. Piyasa katılımcılarının yılsonu enflasyon öngörüsü yüzde 43.64’e geriledi. Bir önceki dönemde yapılan ankette beklentiler yüzde 44.16 olarak açıklanmıştı.

Merkez Bankası ise ikinci enflasyon raporu açıklamasında, yılsonu enflasyon beklentisini yüzde 36’dan yüzde 38’e yükseltmişti. Ankette yer alan sonuçlar, TCMB’nin beklentisinin üzerinde kaldı.

Katılımcıların 12 ay sonrası için ise enflasyon beklentisi ise yüzde 35.17’den yüzde 33.21 seviyesine geriledi.

Faiz için beklentiler sabit kaldı

Katılımcılar, katılmış oldukları ankette faiz beklentileri için değişikliğe gitmedi. Anket verileri, faiz için öngörülerin sabit kaldığını ve yüzde 50 olduğunu gösterdi.

Diğer yandan katılımcıların dolar beklentilerinde de düşü yaşandı. Bir önceki ankette yılsonu dolar fiyatı beklentisi 40.01 TL’deyken, Mayıs ayında öngörü 38.78 TL’ye geriledi. 12 ay sonrası için ise dolar beklentisi 41.80 TL olarak belirtildi.