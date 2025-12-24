Tersine Göç: Muş Kırköy'de İsmail Baçaru'nun Tekstil Fabrikası 35 Gençe İstihdam Sağladı

Tersine Göç: Muş Kırköy'de Yeni İstihdam Kapısı

İsmail Baçaru tarafından Muş'un Kırköy beldesinde kurulan tekstil fabrikası, metropol yaşamını bırakarak memleketine dönen girişimcinin başlattığı tersine göç hareketinin somut örneğini oluşturuyor. Belediyeye ait ek binada yaklaşık 3 aydır üretim yapan tesis, çeşitli markalar için üretim yaparak başta gençler ve kadınlar olmak üzere belde halkına istihdam sağlıyor.

Kırköy'de ekonomik hareketlilik ve gençlerin kalması

Tesisin faaliyete geçmesiyle birlikte beldede iş imkânları artmaya başladı; gençler artık büyükşehirlere göç etmek yerine kendi memleketlerinde çalışma fırsatı buluyor. Fabrikada yürütülen düzenli üretim, belde ekonomisinde canlanma yaratırken, gençlerin meslek edinmesine ve aile ekonomilerine katkı sağlamasına da zemin hazırlıyor.

Kırköy Belediye Başkanı Rahmetullah Yaktı'nın değerlendirmesi

Kırköy Belediye Başkanı Rahmetullah Yaktı, beldede işsiz genç sayısının yüksek olduğunu belirterek şunları söyledi: "Gençlerimizin her gün atölyeye geldiklerinde makinelerin çalıştığını, gençlerin cıvıl cıvıl iş başında olduğunu ve işletme sahiplerinin de üretim alanında gençlerin başında durduğunu görmenin kendilerini gururlandırdığını söyledi. Başkan Yaktı, 'Gençlerimizin her gün Muş merkeze gidip gelerek çalışmaları hem ulaşım açısından zor oluyor hem de özellikle genç kızlar için aileler tarafından pek tercih edilmiyor. Bu nedenle gençlerimizin kendi beldelerinde çalışma imkânına kavuşması çok daha iyi oldu. İşletmeci kardeşlerimiz ihtiyaç duydukları sürece binanın tüm katlarını kullanabiliyor. Şu anda birinci ve ikinci kat aktif olarak kullanılıyor, üçüncü kat da tamamen kendilerine tahsis edilmiş durumda. Amacımız; köydeki ve beldedeki gençlerimize, kız-erkek ayrımı olmadan iş imkânı sunmak ve aile ekonomilerine katkı sağlamaktır. Bugün burada 35 civarında gencimiz çalışıyor. Gençlerimiz hem iş sahibi oluyor, hem ailelerine destek oluyor hem de meslek öğreniyor. Overlokçu, makineci, usta olarak işe başlayan gençlerimiz zamanla kendilerini geliştirerek ileride devlet desteklerinden faydalanıp kendi iş yerlerini açabilecek seviyeye gelebilecekler. Belediye olarak, belediye başkanı ve eğitimci kimliğimizle gençlere yönelik böyle bir projeyi uzun zamandır hayal ediyorduk. Bu yıl hayata geçirmek nasip oldu. Hayırlı, uğurlu olmasını diliyor; tüm gençlerimize başarılar temenni ediyoruz'"

Girişimci İsmail Baçaru'nun sözleri

İsmail Baçaru, İstanbul'dan göç ederek beldesine döndüğünü ve tekstil işini küçük yaşlarda öğrendiğini anlattı. Baçaru, "Kardeşlerimle birlikte kendi iş yerimizi Kırköy Belediyesinin ek binasında açarak iş başı yaptık. Kırköy Belediye Başkanı Rahmetullah Yaktı bize bu yeri tahsis edip bize destekte bulundu. Bu süreçte bizlere kolaylıklar nasip oldu. Yaklaşık 3 aydır burada üretim yapıyoruz. Şuanda 35 personelimizle faaliyet gösteriyoruz. Gençlerimiz işlerinin başında, çalışıyor ve ailelerine ekonomik olarak katkı sağlıyor. Biz de burada çalışmaktan son derece mutluyuz. Bu vesileyle tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hepsi işini severek, disiplinle yapan arkadaşlarımızdır. Burada çalışan gençlerimiz merkeze gitmek zorunda kalmıyor. Sabah-akşam yolda geçen birer saatlerini kazanmış oldular. İş yerimiz evlerine çok yakın, neredeyse kapılarının önünde. Özellikle kızlarımız güvenli bir ortamda çalışıyor, aileleri de bu durumdan memnun. Ben buradaki tüm gençlerimize şunu tavsiye ediyorum. Çalışın, çalışarak ve öğrenerek bir yerlere gelirsiniz. Buraya sadece zaman geçirmek için gelmeyin. Masanın başına her geçtiğinizde, yaptığınız işten bir güç alın. Zamanın ve emeğin değerini bilin. Çünkü bugün öğrendikleriniz, yarın size çok lazım olacak. Ben çocukluğumdan beri bu işi yaparak bugünlere geldim. Sizler de aynı azim ve emekle bu seviyelere gelebilirsiniz'"

Sonuç olarak, Kırköy'deki tekstil fabrikası örneği, tersine göçün yerel kalkınma ve genç istihdamına katkı sağlayan somut bir modeli olarak öne çıkıyor. Belediye ve girişimcilerin iş birliğiyle hayata geçen bu tür yatırımların kırsal bölgelerde ekonomik hareketliliği artırması ve gençlerin memleketlerinde kalmasını teşvik etmesi hedefleniyor.

