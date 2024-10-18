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MESS 51. Olağan Genel Kurulu: Yeni Nesil Sendikacılık Vurgusu

Özgür Burak Akkol, MESS'in genel kurulunda rekabetçilik projelerine destek verdiklerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 17:53
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 17:53
MESS 51. Olağan Genel Kurulu: Yeni Nesil Sendikacılık Vurgusu

MESS'te 51. Olağan Genel Kurul Gerçekleşti

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın (MESS) 51. Olağan Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'da yapıldı. Kurulda MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, yeni nesil sendikacılık anlayışlarıyla üyelerinin rekabetçiliğini artıracak projelere destek verdiklerini ifade etti.

Kurul ve Kutlamalar

Akkol, bu yıl MESS'in 65. kuruluş yıl dönümünü de kutladıklarını hatırlatarak, hem Türkiye hem de dünya üzerindeki zorlu koşullara dikkat çekti. Aynı zamanda Filistin'deki insani duruma değinerek, savaşın etkilerinin ciddiyetine vurgu yaptı.

Ekonomik Gelişmeler Üzerine Değerlendirmeler

Akkol, Türkiye'de Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunun kırıldığına ve bu başarıda hazırunun büyük rol oynadığını belirtti. Ekonomi politikalarındaki gelişmeleri de olumlu yönde değerlendirerek, Türkiye’nin gri listeden çıktığını ve kredi derecelendirme kuruluşlarının notlarını güncellediğini ifade etti.

İstihdam ve Enflasyonla Mücadele

MESS Başkanı, sanayinin istihdam edilen kişi sayısının arttığına ve enflasyonla mücadelede devletle işbirliğine verdikleri öneme değindi. Akkol, “İşçi olmadan işveren olmaz, işveren olmadan işçi olmaz,” diyerek sosyal dengenin önemini vurguladı.

Üyeler ve İstihdam

Akkol, MESS'e bağlı 270 üyenin tedarikçileriyle birlikte 1 milyon kişiye istihdam sağladığını belirterek, bu üyelerin ülke ihracatının %40'ını gerçekleştirdiğini kaydetti. “Yaşadıkları tüm zorluklara rağmen ülkesi için çalışmayı sürdüren üyelerimizle gurur duyuyoruz,” dedi.

Projeler ve Geleceğe Bakış

Akkol, MESS’in çeşitli projeleri hakkında bilgi vererek, toplu iş sözleşmeleri, ortak satın alma platformları kurduklarını ve çalışanların yararına birçok avantaj programı hazırladıklarını söyledi. Ayrıca, salgın döneminde yürütülen desteklerin de altını çizdi.

Çalışma Barışı ve Sosyal Diyalog

Akkol, son dönemde kamu, işçi ve işveren arasındaki sosyal diyaloğun güçlenmesi için yoğun çaba sarf ettiklerini ifade ederken, 750'den fazla görüşme gerçekleştirdiklerini dile getirdi. “Ülkemiz genç nüfusu ile yatırımcıları için cazibe merkezi haline gelecektir,” diyerek MESS’in bu konuda sağlam bir duruş sergileyeceğini açıkladı.

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