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Michelin Fransa'daki İki Fabrikasını Kapatma Kararı Aldı

Michelin, 2026'nın başında Fransa'daki iki fabrikasını kapatacak. 1254 çalışan etkilenecek.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 14:32
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 14:32
Michelin Fransa'daki İki Fabrikasını Kapatma Kararı Aldı

Michelin Fabrika Kapatma Kararı Açıkladı

Fransız lastik üreticisi Michelin, ülkesindeki Cholet ve Vannes fabrikalarını en geç 2026 yılı başında kapatacağını duyurdu. Şirket, ekonomik zorluklar ve pazar değişimleri yüzünden bu kararı almak zorunda kaldığını belirtti.

Ekonomik Zorluklar ve Pazar Dönüşümleri

Michelin tarafından yapılan duyuruda, fabrikalarda son yıllarda yaşanan ciddi ekonomik sıkıntılar ve otomobil ile kamyon lastiği pazarlarındaki yapısal dönüşümün, kapatma kararının arkasındaki nedenler olduğu ifade edildi.

Peki, Bu Kapatmalar Ne Anlama Geliyor?

Fransa'daki fabrikalarında toplam 1254 çalışanın istihdam edildiği belirtildi. Bu durum, iş gücünde önemli bir azalmaya neden olabilir ve yerel ekonomi üzerinde de olumsuz etkiler yaratabilir.

Auchan Retail International'ın Yeniden Yapılanma Planı

Öte yandan, Fransız perakende şirketi Auchan Retail International SA, yeniden yapılanma süreci kapsamında 2 bin 389 pozisyonunun iptal edileceğini açıkladı. Bu gelişmeler, Fransa'daki iş piyasasında kaygılara neden olmaktadır.

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