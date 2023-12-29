Miktarı gören ah vah edecek! Arabası olan herkesi kapsıyor: Mecburen ödeyecekler

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren flaş bir gelişime yaşandı. Araç sahipleri 2024 yılında köprü ve otoyol geçiş ücretlerinin artırılacağı haberi karşısında şok oldu.

Miktarı gören ah vah edecek! Arabası olan herkesi kapsıyor: Mecburen ödeyecekler
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Prof. Dr. Şenol Babuşçu, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama paylaştı ve paylaşımında köprü ve otoyol geçiş ücretleri yeni yılda yüzde 50 artacağını söyledi. Sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda Babuşçu, "Köprü ve otoyol geçiş ücretlerinin yeni yılda yüzde 50'den fazla artırılmasına yönelik çalışmalar devam edecek" dedi.

köprü ve otoyol geçiş ücretleri yeni yılda yüzde 50 artacak

Köprü ve otoyol geçiş ücretlerindeki artışın ardındaki en büyük etkeninin ise döviz kuru ve enflasyondaki artış olduğu belirtiliyor.

En son, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM'ye tek yön geçişin 8 lira 50 kuruş olarak belirlendiği açıklanmıştı.

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