Miktarı gören ah vah edecek! Arabası olan herkesi kapsıyor: Mecburen ödeyecekler

Prof. Dr. Şenol Babuşçu, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama paylaştı ve paylaşımında köprü ve otoyol geçiş ücretleri yeni yılda yüzde 50 artacağını söyledi. Sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda Babuşçu, "Köprü ve otoyol geçiş ücretlerinin yeni yılda yüzde 50'den fazla artırılmasına yönelik çalışmalar devam edecek" dedi.





Köprü ve otoyol geçiş ücretlerindeki artışın ardındaki en büyük etkeninin ise döviz kuru ve enflasyondaki artış olduğu belirtiliyor.

En son, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM'ye tek yön geçişin 8 lira 50 kuruş olarak belirlendiği açıklanmıştı.