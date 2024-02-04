Milli Emlak ucuz arsa satıyor! Kenarda köşede birikmişi olana o illerde ucuz arsa fırsatı

Milli Emlak, Bingöl'de Kaçırılmayacak Bir Tapu Fırsatını Sunuyor: Elini Çabuk Tutanlar İçin Uygun Fiyatlı Arazi İlanı!

Güncel ekonomik zorluklarla başa çıkmak, Milli Emlak'ın son derece cazip bir teklifi ile mümkün olabilir. Hayalinizdeki tapuya uygun fiyatlarla sahip olma şansını kaçırmamak için gözlerinizi Milli Emlak'ın açıkladığı bu benzersiz arsa ilanına çevirin.

Uygun Fiyatlar, Hayalinizdeki Tapuya Ulaşmanın Anahtarı!

Enflasyonun hüküm sürdüğü bir dönemde yaşam maliyetleri yükseliyor ve bu durum vatandaşların ekonomik olarak sıkıntı yaşamasına yol açıyor.

Milli Emlak'tan Ucuz ve Göz Alıcı Arazi Fırsatı!

Tapu almak isteyenler, diğer piyasa fiyatlarını görünce genellikle hayal kırıklığına uğruyorlar. Ancak Milli Emlak'ın sunduğu arsa imkanları, piyasadaki diğer seçeneklere kıyasla oldukça düşük olduğu için umut verici.

Tarih Belli Oldu!

TARİHİ BELLİ OLDU: 30 Ocak tarihinde saat 15.20'de gerçekleştirilecek olan ihalede, arsa açık artırmaya çıkarılacak. En yüksek teklifi veren kişi, arsanın yeni sahibi olacak.

5 Yıl Boyunca Vergi Muafiyeti!

Milli Emlak tarafından düzenlenen bu ihaleyle arsa sahibi olan vatandaşlar, yeni taşınmazları için 5 yıl boyunca emlak vergisi ve KDV muafiyeti avantajından yararlanacaklar.

Detaylar İçin Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün İnternet Sitesini Ziyaret Edin!

İhaleye ilişkin tüm detayları öğrenmek için, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesini veya milliemlak.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

İhale Bedeli ve Yüzölçümü!

Bingöl'de gerçekleştirilecek olan arsa ihalesi için tahmin edilen ihale bedeli ₺51,761,60, teminat bedeli ₺10,352,32 olarak belirlendi. Uygun yüzölçümü ise 304,48 m². İhale tarihi 30 Ocak 2024, ihale saati ise 15:20. Kaçırılmayacak bir fırsat sizi bekliyor!