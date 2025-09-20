MKE, TEKNOFEST Gençliğini Bünyesine Katıyor: Aday Mühendise Doğrudan İstihdam

MKE, TEKNOFEST'te başarılı takımları bünyesine alarak aday mühendis olarak yetiştiriyor; fuarda TOLGA ve PİRANA gibi sistemler sergilendi.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 11:43
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 11:49
MKE, TEKNOFEST Gençliğini Bünyesine Katıyor: Aday Mühendise Doğrudan İstihdam

MKE'nin gözü TEKNOFEST gençliğinin üzerinde

MKE AŞ Genel Müdürü İlhami Keleş, TEKNOFEST'te başarı gösteren takımların kurum bünyesine alındığını belirterek, genç yetenekleri doğrudan istihdama hazırladıklarını açıkladı. Keleş, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu festivalde kurumun faaliyetleri ve TEKNOFEST'e yaklaşımını AA muhabirine anlattı.

MKE'den TEKNOFEST'e entegrasyon: "Aday mühendis" modeli

Keleş, süreç hakkında şu ifadeyi kullandı: "Dolayısıyla bütün bu takımlar, bir taraftan TEKNOFEST projelerine hazırlanırken bizim endüstriyel altyapımıza hazırlanıyorlar. Bu çocukların hepsini biz aday mühendis olarak alıyoruz. Üniversiteyi bitirdiklerinde de direkt işe alıyoruz." dedi.

Keleş, TEKNOFEST'in Türk gençliğini teknolojiyle buluşturduğunu vurgulayarak, etkinliği şöyle tanımladı: "TEKNOFEST, 'Biz de başarabiliriz, hatta daha iyisini yapabiliriz.' iddiasının ortaya konulduğu heyecan patlaması ve bir milletin kararlı şekilde tırnağını geleceğe takma gayretinin tezahürü. Burası bağımsız bir Türkiye'nin haykırışı ve dünyayı yönetme, gütme iddiasında olanlara karşı milli duruş ve milli bir isyan."

Katılım ve startup dönüşümü

Keleş, TEKNOFEST'e katılımın her yıl katlanarak arttığını belirterek, başvuruların ilk organizasyonlara göre yüzde binlerce oranında arttığını söyledi. Yarışmaların ortaokul seviyesinden başlayıp lise ve üniversitelere kadar uzandığını, bunun gençlerde ciddi heyecan yarattığını aktardı.

"TEKNOFEST'lerden dünya kadar startup ortaya çıkıyor" başlığıyla Keleş, takımların projelerini mezuniyet sonrası hızla ürüne dönüştürüp şirket kurduklarını, MKE'nin bu başarıları kurum içinde değerlendirip takımları ekip olarak bünyelerine dâhil ettiklerini anlattı.

Fuar sergileri ve MKE ürünleri

Keleş, MKE standında aday mühendisler için muharebe sahası canlandırdıklarını ve TOLGA sisteminin dron tehditlerine karşı simüle edildiğini, ayrıca PİRANA Kamikaze İnsansız Deniz Aracı (KİDA) sisteminin sergilendiğini söyledi. Kurumun ürün yelpazesinin genişliğine de dikkat çekerek halihazırda 470 ürün bulunduğunu belirtti.

Gençlerin deneyimleri

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Mustafa Metehan İçöz, 9 aydır MKE bünyesinde çalıştıklarını, öncelikle KZ-350 TUNA projesini tamamlamayı hedeflediklerini ve sonrasında ülke ve kurum ihtiyaçları doğrultusunda yeni projelere yönelmek istediklerini söyledi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği mezunu Umut Genç ise TEKNOFEST roket yarışmalarında üst üste iki yıl derece elde ettiklerini, bu başarı sonrası MKE'nin ekibine proje bazlı aday mühendislik programı kapsamında sunduğu imkânlarla kendi güdümlü füze projeleri üzerinde çalıştıklarını ve 6 aylık aday mühendislik sürecinde projelerini tamamladıklarını anlattı.

TEKNOFEST'in etkisi

Keleş, TEKNOFEST'lerin Türkiye için motivasyon kaynağı olduğunu belirterek, etkinliği "kana can veren arayüz" benzetmesiyle özetledi: "TEKNOFEST'ler o kanı o damara akıtan bir arayüz oldu."

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) AŞ Genel Müdürü İlhami Keleş, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile...

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) AŞ Genel Müdürü İlhami Keleş, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te, kurumun faaliyetleri ve TEKNOFEST'e yaklaşımına ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) AŞ Genel Müdürü İlhami Keleş, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile...

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Haftanın En Çok Kaybettiren Fonları: Pusula Portföy yüzde 40,11 Düştü
2
Bilişim Vadisi'nden Hamle: Türkiye'yi "Tarım Teknolojileri Ülkesi" Yapma Hedefi
3
TÜGİAD'dan G20'ye Çağrı: Genç Girişimcilerle Yeşil Ekonomiye Geçiş
4
Haftalık Fon Performansı: Yatırım Fonları %3,14, BES %2,89 Değer Kazandı
5
HGBS ile gümrükte dijital dönüşüm: Kağıtsız beyan dönemi
6
Haftalık Yatırım Özeti: BIST 100, Altın, Dolar ve Avro Kazandırdı
7
Kadın ve Sosyal Kooperatifler Güçlendirilecek: 2025-2029 Kooperatifçilik Stratejisi

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi