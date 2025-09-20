MKE, TEKNOFEST Gençliğini Bünyesine Katıyor: Aday Mühendise Doğrudan İstihdam

MKE'nin gözü TEKNOFEST gençliğinin üzerinde

MKE AŞ Genel Müdürü İlhami Keleş, TEKNOFEST'te başarı gösteren takımların kurum bünyesine alındığını belirterek, genç yetenekleri doğrudan istihdama hazırladıklarını açıkladı. Keleş, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu festivalde kurumun faaliyetleri ve TEKNOFEST'e yaklaşımını AA muhabirine anlattı.

MKE'den TEKNOFEST'e entegrasyon: "Aday mühendis" modeli

Keleş, süreç hakkında şu ifadeyi kullandı: "Dolayısıyla bütün bu takımlar, bir taraftan TEKNOFEST projelerine hazırlanırken bizim endüstriyel altyapımıza hazırlanıyorlar. Bu çocukların hepsini biz aday mühendis olarak alıyoruz. Üniversiteyi bitirdiklerinde de direkt işe alıyoruz." dedi.

Keleş, TEKNOFEST'in Türk gençliğini teknolojiyle buluşturduğunu vurgulayarak, etkinliği şöyle tanımladı: "TEKNOFEST, 'Biz de başarabiliriz, hatta daha iyisini yapabiliriz.' iddiasının ortaya konulduğu heyecan patlaması ve bir milletin kararlı şekilde tırnağını geleceğe takma gayretinin tezahürü. Burası bağımsız bir Türkiye'nin haykırışı ve dünyayı yönetme, gütme iddiasında olanlara karşı milli duruş ve milli bir isyan."

Katılım ve startup dönüşümü

Keleş, TEKNOFEST'e katılımın her yıl katlanarak arttığını belirterek, başvuruların ilk organizasyonlara göre yüzde binlerce oranında arttığını söyledi. Yarışmaların ortaokul seviyesinden başlayıp lise ve üniversitelere kadar uzandığını, bunun gençlerde ciddi heyecan yarattığını aktardı.

"TEKNOFEST'lerden dünya kadar startup ortaya çıkıyor" başlığıyla Keleş, takımların projelerini mezuniyet sonrası hızla ürüne dönüştürüp şirket kurduklarını, MKE'nin bu başarıları kurum içinde değerlendirip takımları ekip olarak bünyelerine dâhil ettiklerini anlattı.

Fuar sergileri ve MKE ürünleri

Keleş, MKE standında aday mühendisler için muharebe sahası canlandırdıklarını ve TOLGA sisteminin dron tehditlerine karşı simüle edildiğini, ayrıca PİRANA Kamikaze İnsansız Deniz Aracı (KİDA) sisteminin sergilendiğini söyledi. Kurumun ürün yelpazesinin genişliğine de dikkat çekerek halihazırda 470 ürün bulunduğunu belirtti.

Gençlerin deneyimleri

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Mustafa Metehan İçöz, 9 aydır MKE bünyesinde çalıştıklarını, öncelikle KZ-350 TUNA projesini tamamlamayı hedeflediklerini ve sonrasında ülke ve kurum ihtiyaçları doğrultusunda yeni projelere yönelmek istediklerini söyledi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği mezunu Umut Genç ise TEKNOFEST roket yarışmalarında üst üste iki yıl derece elde ettiklerini, bu başarı sonrası MKE'nin ekibine proje bazlı aday mühendislik programı kapsamında sunduğu imkânlarla kendi güdümlü füze projeleri üzerinde çalıştıklarını ve 6 aylık aday mühendislik sürecinde projelerini tamamladıklarını anlattı.

TEKNOFEST'in etkisi

Keleş, TEKNOFEST'lerin Türkiye için motivasyon kaynağı olduğunu belirterek, etkinliği "kana can veren arayüz" benzetmesiyle özetledi: "TEKNOFEST'ler o kanı o damara akıtan bir arayüz oldu."

