Muradiye OSB'den Manisa'ya 430 İşyeriyle Sanayi Hamlesi

Muradiye OSB Uzunburun'da 430 işyerli sanayi sitesini tanıttı

Muradiye Organize Sanayi Bölgesi Uzunburun Genişleme Alanı’nda küçük ve orta ölçekli sanayicilere yönelik 430 işyeri kapasiteli yeni sanayi sitesi projesi, Manisa protokolünün geniş katılımıyla düzenlenen lansman toplantısında kamuoyuna duyuruldu.

Lansman ve proje detayları

Proje, Muradiye Sanayiciler ve Meslek Odaları Karma Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’ne tahsis edilecek 200 dönümlük alanda hayata geçirilecek. Lansman, Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı’nda yapıldı; toplantıda projenin teknik detayları, maliyet ve ödeme planları katılımcılarla paylaşıldı.

Kooperatiften ve Muradiye OSB yönetiminden açıklamalar

Marangozlar Odası Başkanı ve Kooperatif Başkanı Zeki Apak ile başlayan programda, Muradiye OSB’nin Uzunburun’daki çalışmaları ve bölgenin tarihi dokusunu anlatan kısa film yoğun ilgi gördü. Apak, yaklaşık 40 yıl sonra bölgede hayata geçirilen bu sanayi projesinin coşkusunu dile getirerek, Muradiye OSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık’a kooperatif üyeleri adına teşekkür etti.

Osman Kıvırcık, toplantıda projenin zorluklarına dikkat çekerek: "Uzunburun’da bir genişleme alanı yapıyoruz. Geçmiş dönemdeki yerel yönetimlerin söz verdiği ama cesaret edip giremediği 280 metre kot farklarının olduğu, patlatma yapmadan kazı yapmanın imkansız olduğu dağlık taşlık bir alanı OSB yapıyoruz. Adeta dağı taşı delerek, böylesine zor bir alanı ekonomiye kazandırıyoruz." ifadelerini kullandı. Kıvırcık, 1. Etap 650 dönümlük arazide önümüzdeki yıl sonunda fabrika inşaatlarının başlayacağını ve tamamlandığında projenin Türkiye’de örnek gösterilecek sanayi alanları arasında yer alacağını belirtti.

Kıvırcık, parsel üretimine ilişkin olarak da, "Dümdüz arazide düşük maliyete rağmen, metrekare fiyatı 12 bin TL’den parsel satan diğer bölgelere karşı; dağlık taşlık arazide maliyetimiz düz arazinin 3 katı olmasına rağmen metrekaresini 4 bin TL’ye yer tahsis ettik. Ucuza yer satıyoruz diye bizi hedef tahtasına bile koydular." dedi ve sanayicilere hizmet etmeyi sürdüreceklerini vurguladı.

Kıvırcık ayrıca, "Sizlere Uzunburun’da bölgenin en güzel yeri olan Yoğurtçu Kalesi’nin hemen önünde Uzunburun Köyü’nün yanındaki 200 dönüm ve 430 adet dükkântan oluşan bir alanı size tahsis ediyoruz." diyerek projenin konumunu anlattı: BYD yatırım yapacağı parsele ve MOSB’a 1 km, Menemen yoluna 1,5 km mesafede yer almaktadır.

Yerel yönetim desteği ve altyapı vurgusu

Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu projeyi överek, Muradiye OSB’nin kısa sürede önemli bir dönüşüm gerçekleştirdiğini söyledi. Dutlulu, Muradiye arıtma projesinin maliyetinin yaklaşık 350 milyon lira olduğunu, ihalesinin yapıldığını ve inşaatın başlayacağını belirtti. Ayrıca atık su arıtma ve düzenli altyapı ile bölgenin çevresel standartlara uygun hale getirileceğini vurguladı.

Dutlulu, küçük esnaf ve kooperatiflerin OSB’lerle entegrasyonu gerektiğini söyleyerek, OSB’lerin şehirlerine yatırım yapmaları ve risk alarak destek olmalarının önemine değindi.

Valilikten değerlendirme ve katılımcılar

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, şehrin sıkışmışlığı sorununa dikkat çekerek küçük esnafın yer temini taleplerinin karşılanmasının önemini vurguladı ve projenin şehir yönetimleriyle birlikte hayata geçirilmesinin değerini belirtti.

Toplantıya Manisa Valisi Vahdettin Özkan, İl Jandarma Komutanı İlhan Şen, Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Yunusemre Kaymakamı Celalettin Cantürk, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Emre Şener ve Muradiye OSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık ile sanayiciler katıldı.

