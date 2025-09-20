MÜSİAD ABD Şubesi Olağan Genel Kurulu: Yeni Yönetim ve Hedefler

MÜSİAD ABD Şubesi Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ABD Şubesi Olağan Genel Kurulu yapıldı. Toplantıda yeni yönetim belirlendi, faaliyet ve bütçe raporları oylandı ve derneğin ABD'deki büyüme hedefleri paylaşıldı.

Erol Yarar: Gençlik, ahlak ve teknoloji vurgusu

MÜSİAD Kurucu Başkanı Erol Yarar, konuşmasında üniversitelerdeki gençlere sahip çıkılması gerektiğini, onların hem dil hem de teknik yetenekleriyle gelecek nesli hazırlayacaklarını vurguladı.

Yarar, ahlakın önemine dikkat çekerek, "Ahlakın yanına teknolojiyi, yatırımı, ticareti, iyi temsili koyabilirsek, o zaman bu topluma faydalı oluruz ve toplum da bizi benimser." dedi. Ayrıca MÜSİAD üyesi olmanın sadece çevresiyle değil, herkesle seviyeli ilişki kurabilmeyi gerektirdiğini ve iktisadi gelişme çabasıyla birlikte değerlerin korunması gerektiğini belirtti.

Muhammed Selim Başdemir: ABD'de çatı kuruluş fırsatı

MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Selim Başdemir, ABD'de birçok fırsat olduğunu söyledi. Ülkede Müslümanların kurduğu pek çok sivil toplum kuruluşu ve iş örgütü bulunduğunu, ancak çatı bir kuruluşun eksik olduğuna işaret eden Başdemir, "Bu bize çok önemli bir fırsat sunuyor. Çünkü biz MÜSİAD olarak bunu sağlayabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Başdemir, MÜSİAD'ın ABD'de 13 eyalette temsil edildiğini belirterek bu sayının artmasını temenni etti. Sayının yanında işbirliği ve niteliğin de önemine vurgu yaptı ve yeni dönemin hayırlar getirmesini diledi.

Yavuz Orta: Türkiye üretimde söz sahibi olmalı

MÜSİAD ABD Şube Başkanı Yavuz Orta, derneğe katılan her iş insanının vizyonunun yanı sıra çevresi ve ticaretinin de büyümesi gerektiğini kaydetti. Orta, ABD Başkanı Donald Trump'ın üretimi yeniden Amerika'ya getirme çabalarının hız kazandığını belirterek, "Tam da bu noktada Türkiye devreye girmelidir. Çünkü Türkiye, inşaat, tekstil, mobilya ve yapı malzemeleri gibi sektörlerde dünya ile rekabet edecek bilgi birikimine ve üretim gücüne sahiptir." diye konuştu.

Orta, gelecek iki yıldaki hedeflerini; ABD'nin bütün eyaletlerinde örgütlenmek, üyeler arasındaki güçlü bağları ticarete dönüştürmek ve Türkiye'deki iş insanlarını Amerikan iş dünyasıyla buluşturmak olarak açıkladı.

Divan Heyeti seçildi, raporlar kabul edildi

Genel Kurul'da Divan Heyeti seçimi yapıldı. Heyet başkanlığına Selim Sar, başkan yardımcılığına Abdullah Bozatlı ve katip üyeliğine Halil Sarıbaş getirildi.

Divan Heyeti'nin oylamaya sunduğu 2023-2025 dönemi faaliyet ve mali bütçe raporu ile 2025-2027 dönemi faaliyet ve bütçe hedefleri kabul edildi.

Yeni Yönetim Kurulu açıklandı

Genel Kurul'da MÜSİAD ABD Şubesi'nin yeni Yönetim Kurulu da belirlendi. Buna göre Yavuz Orta Yönetim Kurulu Başkanı oldu; Murat Güzel, Berker Hazar, Kemal Bozkurt ve Savaş Şahin yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak görev alacaklar.

Sonuç olarak, toplantı MÜSİAD ABD Şubesi için hem iç organizasyon hem de uluslararası ticaret hedefleri açısından önemli kararlar ve yol haritalarıyla tamamlandı.