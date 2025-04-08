MÜSİAD'dan Demo Day Etkinliği: Girişimciler ve Yatırımcılar Buluştu

MÜSİAD Demo Day Etkinliği Gerçekleşti

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, girişimciliğin yenilik, istihdam ve ekonomik bağımsızlık için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Nitelikli girişimciler ürettikleri çözümlerle ithalatı azaltıp, ihracatı artırarak cari açığın kapanmasına yardımcı olur" dedi. Bu açıklamalar, MÜSİAD Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen Genç MÜSİAD Girişimcilik Merkezi tarafından düzenlenen Demo Day etkinliğinde yapıldı.

Etkinliğe Katılanlar

Etkinlikte, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı’nın yanı sıra Genç MÜSİAD Başkanı Muhammed Huzeyfe Güllüoğlu, Genç MÜSİAD 10. Dönem Başkanı Cahit Ertemel, Genç MÜSİAD Başkan Yardımcısı Mağsum Usta ve Teknopark İstanbul Genel Müdürü Prof. Dr. Abdurrahman Akyol da yer aldı.

Girişimciliğin Önemi

Açılış konuşmasında Asmalı, Türkiye’nin dijital dönüşüm ve teknoloji çağına ayak uydurarak güçlü bir konumda olmasının gerektiğini ifade etti. "İçinde bulunduğumuz çağ dijital dönüşümün, yeniliğin ve teknolojinin ekonomiyle bütünleştiği bir çağ" şeklinde yorumda bulundu.

Küresel Dönüşüm ve Türkiye'nin Rolü

Dünya ekonomisindeki değişimlere değinen Asmalı, yeni sektörlerin yükseldiğini ve Türkiye'nin köklü ticari geçmişiyle bu dönüşümde ön plana çıkma fırsatına sahip olduğunu belirtti. Genç nüfusun girişimcilik ruhu ile bu mirası geleceğe taşıyabileceğine inandığını söyledi.

Girişimcilerin Önemi

Asmalı, girişimciliğin sadece ekonomik bir faaliyet değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk ve milli bir görev olduğunu vurgulayarak, genç girişimcileri desteklemek için çalıştıklarını ifade etti.

Teknopark İstanbul ile İşbirliği

Genç MÜSİAD Başkanı Güllüoğlu, Demo Day’de Teknopark İstanbul ile işbirliği protokolü imzalandığını duyurdu. Bu işbirliği, girişimciliğin teknoloji ve iş dünyasıyla entegrasyonunu güçlendirirken, ortak hızlandırma programları düzenlemeyi ve girişimlerin ticari hacimlerini büyütmeyi hedefliyor.