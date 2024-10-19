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MÜSİAD Kadın Uluslararası Farkındalık Zirvesi Tamamlandı

MÜSİAD Kadın tarafından düzenlenen Uluslararası Farkındalık Zirvesi sona erdi.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 17:59
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 18:10
MÜSİAD Kadın Uluslararası Farkındalık Zirvesi Tamamlandı

MÜSİAD Kadın Uluslararası Farkındalık Zirvesi Tamamlandı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kadın tarafından organize edilen Uluslararası Farkındalık Zirvesi (International Awareness Summit - IAS) başarıyla sona erdi.

Zirve, MÜSİAD Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Etkinliğe Anadolu Ajansı da destek verdi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kadın tarafından gerçekleştirilen Uluslararası...

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kadın tarafından gerçekleştirilen Uluslararası Farkındalık Zirvesi (International Awareness Summit-IAS) tamamlandı. MÜSİAD Genel Merkezi'nde yapılan ve Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu zirvenin son paneli olan "Farklı Roller, Tek Bir Kadın", Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı (sağ2), Yıldız Holding Kadın Platformu Elçisi Begüm Mutuş (sol2) ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Başkanı Prof. Dr. Burcu Özsoy'un (solda) katılımıyla düzenlendi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kadın tarafından gerçekleştirilen Uluslararası...

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kadın tarafından gerçekleştirilen Uluslararası Farkındalık Zirvesi (International Awareness Summit-IAS) tamamlandı. MÜSİAD Genel Merkezi'nde yapılan ve Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu zirvenin son paneli olan "Farklı Roller, Tek Bir Kadın", Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı (sağ2), Yıldız Holding Kadın Platformu Elçisi Begüm Mutuş (sol2) ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Başkanı Prof. Dr. Burcu Özsoy'un (solda) katılımıyla düzenlendi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kadın tarafından gerçekleştirilen Uluslararası...

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kadın tarafından gerçekleştirilen Uluslararası Farkındalık Zirvesi (International Awareness Summit-IAS) tamamlandı. MÜSİAD Genel Merkezi'nde yapılan ve Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu zirvenin son paneli olan "Farklı Roller, Tek Bir Kadın", Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı (sağ2), Yıldız Holding Kadın Platformu Elçisi Begüm Mutuş (sol2) ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Başkanı Prof. Dr. Burcu Özsoy'un (solda) katılımıyla düzenlendi.

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