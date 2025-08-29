MÜSİAD SAMEKS Ağustos'ta 50,8 ile Ilımlı Genişleme Sinyali

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından hazırlanan Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), ağustosta bir önceki aya göre 4,7 puan artış göstererek 50,8 seviyesine yükseldi.

Sektörel Performans

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış verilere göre, Hizmet Sektörü SAMEKS aylık bazda 4 puan artışla 51,8 olurken; Sanayi Sektörü Endeksi 4,4 puan yükselişle 50,6 seviyesine çıktı.

Verilerin Yorumu

Hizmet sektöründe iş hacmi, girdi alımları ve istihdamdaki artış ile stok seviyelerindeki iyileşme, bileşik endeksin istikrarını güçlendirdi. Sanayi tarafında ise üretim, girdi alımları ve istihdamdaki yükseliş endekse katkı sağladı.

Bu gelişmeler, ekonomik faaliyetlerdeki toparlanmanın sürdüğüne işaret ediyor. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS, 50,8 puanla eşik değerin üzerinde yer alarak ekonomik aktivitede ılımlı devam eden genişlemeyi gösterdi.