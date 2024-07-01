Nakit arayan emekliye 19.000 TL ek ödeme! Yana yakıla borç para aramaya son verecek

Emekli vatandaşlar arasında, Ziraat Bankası ve Vakıfbank tarafından sunulan acil nakit çözümleri büyük talep görüyor. Şu anda 19 bin TL tutarında nakit ödeme imkanı ve başvuru süreci sunulmaktadır.





ZİRAAT BANKASI EMEKLİ DOSTU NAKİT ÇÖZÜMÜ: 19 BİN TL KREDİ FIRSATI

Ziraat Bankası, emekli müşterilerine özel olarak sunduğu yeni nakit çözümüyle dikkat çekiyor. Banka, müşterilerine kolaylıkla ulaşabilme imkanı tanıyor ve bu kampanyadan faydalanmak isteyenler için şubeye gitmeye gerek kalmadan online başvuru imkanı sağlıyor.

Kampanya kapsamında sunulan 19 bin TL kredi, 3 ay taksit ertelemeli ve 36 ay vadeli olarak müşterilere sunulmaktadır.





VAKIFBANK'TAN HIZLI ÇÖZÜM: 19 BİN TL KREDİ FIRSATI

Vakıfbank, müşterilerine yönelik pratik bir nakit çözümü sunuyor. Banka, 19 bin TL nakit ödeme fırsatını müşterilerine sunarken, başvuruları şubeye gitmeye gerek kalmadan online kanallar üzerinden gerçekleştirebilme imkanı sağlıyor.

Bu kampanya, acil nakit ihtiyacı olan emekli vatandaşlar için büyük bir kolaylık sunarken, başvuru sürecini hızlı ve basit hale getiriyor. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank'ın resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.