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New York Borsası Düşüşle Açıldı: Faiz Kararı Beklentisi

New York borsası, Fed'in faiz kararı öncesinde düşüşle açıldı. Yatırımcılar açıklamaları bekliyor.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 17:51
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 17:51
New York Borsası Düşüşle Açıldı: Faiz Kararı Beklentisi

New York Borsası Düşüşle Açıldı

New York borsası, ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararının öncesinde güne düşüşle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,07 azalarak 44.819,55 puana geriledi. Diğer endeksler de benzer bir seyir izleyerek sırasıyla S&P 500 yüzde 0,16 azalışla 6.057,70 puana, Nasdaq ise yüzde 0,19 kayıpla 19.695,68 puana düştü.

Yatırımcıların Beklentisi

Yatırımcılar, Fed'in bugün açıklayacağı para politikası kararını merakla beklerken, borsa açılışında negatif bir seyir gözlemlendi. Analistler, Fed'in politika faizini sabit tutacağı yönünde güçlü bir beklenti olduğunu ancak yatırımcıların Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalara odaklandığını vurguladı.

Teknoloji Devlerinin Bilanço Açıklamaları

Bugün Meta, Microsoft, Tesla ve IBM gibi teknoloji devlerinin bilançolarını açıklayacağına dikkat çeken analistler, bu finansal sonuçların piyasalarda hisse ve sektör bazlı oynaklığı artırabileceğini belirtti.

Makroekonomik Gelişmeler

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de mal ticareti açığı geçen yıl aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 18 artarak 122,1 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ayrıca, ülkede 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 7,02 seviyesindeki seyrini korurken, mortgage başvuruları yüzde 2 azaldı.

Kurumsal Raporlamalar

Küresel satışları ve kârında azalış bildirerek piyasaların kapanmasının ardından bilançosunu yayımlayan Starbucks'ın finansal sonuçları, piyasa beklentilerinin üzerinde çıktı ve hisseleri yüzde 3'ün üzerinde değer kazandı. Diğer yandan, Nvidia, Çinli girişim DeepSeek'in yapay zeka modeli nedeniyle yaşadığı büyük kayıpların bir kısmını telafi etti. Ancak yeni işlem gününde hisseleri yaklaşık yüzde 2 azalışla başladı.

Çinli Teknoloji Şirketleri

Alibaba'nın rakiplerini geride bıraktığını belirttiği yapay zeka modeli Qwen'in yeni versiyonu piyasaya sürmesi sonrasında, şirketin hisseleri yüzde 3'ten fazla değer kazandı. Ek olarak, ABD Başkanı Donald Trump'ın medya şirketi Trump Media & Technology Group'un kripto ve ETF'ler gibi finansal hizmetlere adım adım gireceğini açıklamasının ardından hisseleri % 13'e yakın bir artış kaydetti.

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