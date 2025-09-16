New York Borsası Fed Öncesi Düştü: Dow Jones 45.758,27’ye Geriledi

New York Borsası Fed Öncesi Düşüşle Kapandı

New York borsası, ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından yarın açıklanacak faiz kararı öncesinde günü negatif seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,27 azalarak 45.758,27 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,13 azalışla 6.606,79 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,07 kayıpla 22.333,96 puana indi.

Piyasa Beklentileri ve FOMC

Bugün başlayan iki günlük Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının çıktıları yatırımcıların odağında bulunuyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yarın politika faizini 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılıyor. Banka'nın açıklayacağı ekonomik projeksiyonlar ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar para politikasının geleceği açısından belirleyici olacak.

Makroekonomik Veriler

Yatırımcılar makro verileri yakından takip ediyor. Bugün açıklanan verilere göre, ülke genelinde tüketici harcamaları dirençli kaldı: Perakende satışlar Ağustos'ta yüzde 0,6 ile beklentilerin üzerinde arttı. Analistler ise iş gücü piyasasındaki zayıflık ve tarifelerin yol açtığı fiyat artışları nedeniyle tüketici harcama ivmesinin yavaşlayabileceğine dikkat çekti.

Ayrıca, sanayi üretimi Ağustos'ta yüzde 0,1 artarken, ithalat ve ihracat fiyat endeksleri Ağustos'ta aylık bazda yüzde 0,3 yükseldi.

Kurumsal Gelişmeler ve TikTok

Kurumsal tarafta, Oracle hisseleri, TikTok'un ABD'de faaliyet göstermesine olanak sağlayacak konsorsiyumda yer aldığı yönündeki haberlerin ardından yüzde 1,5 değer kazandı. ABD Başkanı Donald Trump, TikTok'un satın alınması konusunda Çin'le anlaştıklarını ve büyük şirketlerden oluşan bir grubun TikTok'u satın almak istediğini açıkladı.

Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile 19 Eylül Cuma günü görüşeceğini ve TikTok anlaşmasının sonuçlandırılacağını belirterek, 'Tiktok'u satın almak isteyen büyük şirketlerden oluşan bir grup var, yakında alıcıları açıklayacağız.' dedi. Ayrıca Trump, TikTok'un ABD'li bir firmaya satılmaması halinde ülkede yasaklanmasını öngören yasanın uygulanmasının askıya alınmasına ilişkin süreyi 16 Aralık'a uzattı.