New York Borsası Karışık Seyirle Açıldı

New York Borsası'nda İlk Güne Karışık Başlangıç

New York borsası, ABD ekonomisine yönelik önemli verilerin ve şirket finansallarının değerlendirileceği haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izledi.

Açılış Verileri

Açılışta Dow Jones endeksi %0,15 azalarak 42.800,89 puana inerken, S&P 500 endeksi %0,25 artışla 5.829,81 puana, Nasdaq endeksi ise %0,46 artarak 18.426,65 puana yükseldi.

Yatırımcı Algısı

Analistler, ABD’de artan enflasyon baskılarının azalmasına ilişkin güvenin, son açıklanan enflasyon verilerinin ardından temkinli bir duruşa dönüştüğünü ifade etti.

Fed Politikasındaki Beklentiler

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay politika faizini sabit tutması ihtimali piyasalara yansırken, yıl sonuna kadar yapılacak iki toplantıda toplamda 50 baz puanlık indirim beklentileri de güçlü kalmaya devam ediyor.

Ekonomik Göstergeler ve Bilanço Sezonu

Perakende satış, sanayi üretimi ve işsizlik başvuruları gibi veriler bu hafta yakın takibe alınacak. Herkesin gözü Bank of America, Goldman Sachs, Citigroup ve daha fazlasının açılayacağı bilançolar üzerinde.

Fed Yetkililerinin Açıklamaları

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, mevcut para politikasının hala kısıtlayıcı olduğunu vurguladı ve daha ılımlı faiz indirimine ihtiyaç olabileceğine değinerek yatırımcıları bilgilendirdi.