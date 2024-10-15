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New York Borsası Karışık Seyirle Güne Başladı

New York borsası, açılışta karışık bir görünüm sergileyerek yatırımcıların dikkatini çekti.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 16:48
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 16:48
New York Borsası Karışık Seyirle Güne Başladı

New York Borsası'nda Karışık Başlangıç

New York borsasında yeni gün, karışık bir seyirle başladı. Dow Jones endeksi açılışta 150 puan değer kaybederek yüzde 0,34 azalarak 42.916,75 puana geriledi.

Endekslerdeki Değişimler

Aynı zamanda S&P 500 endeksi, yüzde 0,09 artışla 5.864,89 puana yükselirken, Nasdaq endeksi de yüzde 0,18 kazançla 18.535,07 puana çıktı.

Yatırımcıların Beklentileri

Yatırımcılar, ABD'de açıklanan ekonomik veriler ve şirket bilançoları üzerinde dururken, bu durum borsa üzerinde karışık bir hava yarattı.

Ekonomik Veriler

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, ekim ayında imalat endeksinin eksi 11,9’a düştüğünü açıkladı, bu da sektörde daralma yaşandığını göstermektedir.

Bilanço Açıklamaları

Kurumsal tarafta, Amerika'nın büyük bankaları bilançolarını açıklamaya devam etti. Goldman Sachs, üçüncü çeyrekte net karını yüzde 45 artırdı. Diğer yandan, Bank of America'nın karı yüzde 12 ve Citigroup'un ise yüzde 9 düştü.

Üç bankanın da kar ve gelir beklentileri aşılırken, Goldman Sachs ve Bank of America’nın hisseleri sırasıyla yüzde 3 ve Citigroup'un hisseleri yüzde 1,5 değer kazandı.

Beklentilerin üzerinde kar açıklamasına rağmen, UnitedHealth’in hisseleri yüzde 9 değer kaybetti.

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