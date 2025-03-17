New York Borsası Perakende Verileriyle Düşüşle Açıldı

New York borsası, şubat ayı perakende satış verilerinin ardından düşüşle açıldı. Dow Jones endeksi %0,15 azaldı.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 17:34
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 17:34
New York Borsası Perakende Verileriyle Düşüşle Açıldı

New York Borsası Düşüşe Geçti

New York borsası, perakende satış verileri sonrasında haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,15 azalarak 41.426,40 puana geriledi. Diğer endeksler de negatif seyir izleyerek, S&P 500 endeksi yüzde 0,11 azalışla 5.632,94 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,14 kayıpla 17.728,68 puana indi.

Perakende Satış Verileri Nedir?

ABD'de perakende satışlar, şubatta beklentilerin altında bir artış gösterdi. Perakende satışların tutarı, bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 artarak 722,7 milyar dolar olarak hesaplandı. Analistler, tüketicilerin harcama hızının beklenenden daha yavaş olduğunu ancak perakende satışların hala büyümeye devam ettiğini belirtiyor.

Piyasa Üzerindeki Etkiler

ABD Merkez Bankası (Fed) New York şubesinin açıkladığı imalat endeksi de martta eksi 20 ile piyasa beklentilerinin altına inerken, sektör faaliyetlerindeki daralmaya işaret etti. Ayrıca, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) küresel ekonomik büyüme tahminini aşağı çekti ve tarife artışlarının ABD, Kanada ve Meksika'da büyümeyi düşüreceği uyarısında bulundu.

Ticaret Savaşları ve Piyasa Beklentileri

ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına yönelik yüzde 25'lik gümrük vergisine muafiyet getirmeyi düşünmediği bildirildi. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ülkenin resesyona girmeyeceğinin garanti olmadığını belirtti ve piyasa düzeltmelerini "sağlıklı" ve "normal" olarak nitelendirdi. Analistler, ABD'nin ticaret ortaklarıyla girdiği agresif tarife savaşının büyümeye dair endişeleri artırdığını kaydediyor.

Gelecek Beklentileri

Tarife açıklamalarının 2 Nisan'da yapılması beklenirken, Fed'in bu hafta gerçekleştireceği para politikası toplantısı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar da piyasa açısından kritik önem taşıyor.

İLGİLİ HABERLER

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

İstanbul'un Yeni Metro Hattı 2025'te Hizmete Girecek

İstanbul, Ankara ve Bolu için Kar Tatili Uyarısı: 26 İl İçin Felaket Senaryosu

Marmaris Belediyesi'nde Eyvah! Maaşlara Dudak Uçuklatan Zam

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gazprom 2024'te 1 Trilyon Ruble Zarar Açıkladı
2
Putin'den ABD'li Fona Rus Menkul Kıymetleri Alım Yetkisi
3
Bakan Bayraktar: Türkiye'nin Enerji Bağımsızlığı İçin Yeni Dönem Başladı
4
SPK Finans Lisesi Protokol İmza Töreni Gerçekleşti
5
Avrupa Borsaları Yükselişle Kapatıldı
6
Hazine Bakanları Şimşek ve Bessent'ten Ekonomik İşbirliği Görüşmesi
7
MÜSİAD Boston'da İlk İftar Programı Gerçekleştirildi

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

Tekirdağ'da Tüm İşçilere İkramiye Müjdesi: Ay Ay 43.069 TL

Türkiye'de 63 İlde Ücretsiz İnternet Dönemi Başlıyor!

İstanbul'un Yeni Metro Hattı 2025'te Hizmete Girecek

İstanbul, Ankara ve Bolu için Kar Tatili Uyarısı: 26 İl İçin Felaket Senaryosu

Kayseri'de Teravihe Gidene Ücretsiz Tatlı İkramı

Kocaeli'de 'Hacı Baba' Dolandırıcılığı: 2 Milyon TL Topladılar

Eskişehir'den Çiftçilere Ücretsiz Toprak Analizi Desteği

Marmaris Belediyesi'nde Eyvah! Maaşlara Dudak Uçuklatan Zam