New York Borsası Perakende Verileriyle Düşüşle Açıldı

New York Borsası Düşüşe Geçti

New York borsası, perakende satış verileri sonrasında haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,15 azalarak 41.426,40 puana geriledi. Diğer endeksler de negatif seyir izleyerek, S&P 500 endeksi yüzde 0,11 azalışla 5.632,94 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,14 kayıpla 17.728,68 puana indi.

Perakende Satış Verileri Nedir?

ABD'de perakende satışlar, şubatta beklentilerin altında bir artış gösterdi. Perakende satışların tutarı, bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 artarak 722,7 milyar dolar olarak hesaplandı. Analistler, tüketicilerin harcama hızının beklenenden daha yavaş olduğunu ancak perakende satışların hala büyümeye devam ettiğini belirtiyor.

Piyasa Üzerindeki Etkiler

ABD Merkez Bankası (Fed) New York şubesinin açıkladığı imalat endeksi de martta eksi 20 ile piyasa beklentilerinin altına inerken, sektör faaliyetlerindeki daralmaya işaret etti. Ayrıca, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) küresel ekonomik büyüme tahminini aşağı çekti ve tarife artışlarının ABD, Kanada ve Meksika'da büyümeyi düşüreceği uyarısında bulundu.

Ticaret Savaşları ve Piyasa Beklentileri

ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına yönelik yüzde 25'lik gümrük vergisine muafiyet getirmeyi düşünmediği bildirildi. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ülkenin resesyona girmeyeceğinin garanti olmadığını belirtti ve piyasa düzeltmelerini "sağlıklı" ve "normal" olarak nitelendirdi. Analistler, ABD'nin ticaret ortaklarıyla girdiği agresif tarife savaşının büyümeye dair endişeleri artırdığını kaydediyor.

Gelecek Beklentileri

Tarife açıklamalarının 2 Nisan'da yapılması beklenirken, Fed'in bu hafta gerçekleştireceği para politikası toplantısı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar da piyasa açısından kritik önem taşıyor.