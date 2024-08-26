New York Borsası Yatay Seyirle Başladı

New York Borsası Yatay Seyirle Açıldı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe yatay seyir ile başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, %0,06 artışla 41.200,84 puana yükseldi. Diğer endekslerde de hareketlilik gözlemlendi; S&P 500 endeksi %0,09 artarak 5.639,66 puana ulaşırken, Nasdaq endeksi %0,03 değer kaybederek 17.871,81 puana geriledi.

Yatırımcıların İyimser Beklentileri

Yatırımcılar, Eylül ayında faiz indirimlerine başlanacağı yönündeki olumlu beklentilerini koruyor. Yüzde yatay seyir izleyen hisse senedi piyasasında, yatırımcılar ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarını dikkatle takip ediyor.

Powell, son dönemde enflasyondaki yukarı yönlü risklerin azaldığını ve iş gücü piyasasının soğuduğunu dile getirerek, para politikasında değişim yapmanın zamanının geldiğini belirtti.

Önemli Veri Akışları Takip Edilecek

Bu hafta boyunca büyüme ve kişisel tüketim harcamaları gibi önemli ekonomik verilerin açıklanması bekleniyor. Bunun yanı sıra, çarşamba günü çip üreticisi Nvidia'nın bilançosunun da kamuoyuna duyurulması planlanıyor.

Dayanıklı Mal Siparişleri Artış Gösterdi

ABD'deki dayanıklı mal siparişleri dört yılın en yüksek aylık artışını göstererek %9,9'luk bir artış kaydetti. Analistler, bu yükselişin ABD imalat faaliyetlerindeki yavaşlamanın geçici olabileceği yönünde bir beklenti oluşturduğunu ifade ediyor.