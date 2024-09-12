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New York Borsası Yükselişle Günü Tamamladı

New York borsasında Dow Jones endeksi %0.58 artışla kapandı. Fed'in faiz indirim beklemeleriyle piyasalarda pozitif seyir gözlemlendi.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 23:36
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 23:36
New York Borsası Yükselişle Günü Tamamladı

New York Borsası Yükselişte

New York borsası, günü yükselişle kapatmayı başardı. Kapanışta Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kazanarak %0.58 artışla 41.096,77 puana ulaştı.

Diğer Endekslerdeki Hareketler

S&P 500 endeksi %0,75 artışla 5.595,76 puana çıkarken, Nasdaq endeksi %1 kazanç ile 17.569,68 puana ulaştı.

Ekonomik Verilerin Etkisi

Son günlerde açıklanan ekonomik veriler, ABD Merkez Bankası (Fed)’nın gelecek hafta 25 baz puanlık faiz indirimine gideceği yönündeki beklentileri destekliyor. Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ağustosta aylık %0,2 artış gösterirken; yıllık bazda %1,7 ile tahminlerin altında kaldı.

Çekirdek ÜFE ise, değişken gıda ve enerji fiyatları hariç tutulduğunda, aylık %0,3 ve yıllık %2,4 artış kaydetti. Analistler, bu verilerin Fed’in beklenen kadar agresif bir faiz indirimine gitmeyeceğini doğrular nitelikte olduğunu ifade etti.

İşsizlik Başvurularında Artış

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 7 Eylül ile biten haftada 2 bin artışla 230.000 kişi oldu. Bu durum, piyasa beklentilerinin hafif üzerinde gerçekleşti.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularındaki bu artışın iş gücü piyasasında yavaşlamaya işaret ettiğini ancak işten çıkarmaların hala düşük seviyede seyrettiğini belirtti. Son haftalardaki istihdam ve ekonomik büyüme verileri, Fed’in normalden fazla faiz indirimi yapabileceği beklentilerini artırmıştı. Ancak, bu beklentilerin büyük ölçüde sonlandığı kaydedildi.

Gelecek Beklentileri

Piyasa değerlendirmelerine göre, Fed’in gelecek hafta 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapması ve yıl sonuna kadar toplamda 100 baz puanlık indirime gideceği kesin gözüyle bakılıyor.

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