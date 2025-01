New York Borsası Yükselişle Haftaya Merhaba Dedi

New York borsası, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,24 artarak 42.495,76 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,38 artışla 5.891,07 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,59 kazançla 19.395,51 puana çıktı.

Belirsizlikler Piyasaları Etkiliyor

ABD Merkez Bankası (Fed) ve bu ay görevi devralacak Donald Trump yönetiminin gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizlikler devam ederken, pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi. Analistler, Trump'ın önerdiği şirket vergilerinin düşürülmesi, düzenlemelerin hafifletilmesi ve yasa dışı göçü engelleme gibi politikaların şirket karlarını artırabileceğini öne sürüyor.

Kurumsal Gelişmeler ve Hisse Senedi Pazarı

Öte yandan, ABD Başkanı Joe Biden'ın ulusal güvenlik gerekçesiyle ABD'li çelik üreticisi US Steel'in Japonya'nın en büyük çelik üreticisi Nippon Steel'e satışını engellemeye yönelik adımlar atması sonrasında US Steel'in hisseleri yüzde 6 kayıpla güne başladı.

Ayrıca, ABD Kamu Sağlığı Dairesi Başkanı Vivek Murthy'nin alkol tüketiminden kaynaklanan kanser riski hakkında yaptığı uyarı, alkollü içecek şirketlerinin hisselerinde düşüşe yol açtı. Constellation Brands ve Anheuser-Busch Inbev hisseleri yaklaşık yüzde 2, Diageo ise yüzde 3'ten fazla geriledi.