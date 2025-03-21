New York Borsası Yükselişle Kapatıldı: Dow Jones ve S&P 500'de Artış

New York Borsası Haftayı Yükselişle Tamamladı

New York borsası, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamlayarak yatırımcıların yüzünü güldürdü. Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,08 artışla 41.985,35 puana ulaşırken; S&P 500 endeksi de aynı oranda artarak 5.667,56 puana çıktı. Nasdaq endeksi ise yüzde 0,52 kazançla 17.784,05 puana yükseldi.

Piyasalarda İlk Düşüş, Sonra Yükseliş

ABD'nin tarife politikalarına ilişkin belirsizlikler ve resesyon endişeleriyle güne düşüşle başlayan pay piyasaları, kapanışa doğru pozitif bir seyir izledi. ABD Başkanı Donald Trump, tarifelerde "esnek" olabileceklerini belirterek endekslerdeki düşüşü telafi etti. Trump ayrıca, Çin'e uygulayacakları gümrük vergileri konusunda görüşmelere açık olduğunu ifade etti.

Fed'in Faiz Beklentileri

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed)'nın bu yıl içinde iki faiz indirimi yapılacağına dair beklentilerin sürmeye devam ettiğini belirtti. Fed Başkanı Jerome Powell, tarifelerin enflasyondaki ilerlemeyi geciktirebileceğine dikkat çekti. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, iş çevrelerinde kaygı olduğunu ve çözüm bulunana kadar yatırım harcamalarının beklendiğini aktardı.

Öne Çıkan Hisse Senedi Gelişmeleri

Trump, dünyanın ilk 6. nesil savaş uçağı olan F-47'nin üretimine başlayacaklarını ve uçağın Boeing tarafından üretileceğini duyurdu. Bu açıklamanın ardından Boeing hisseleri yüzde 3'ün üzerinde değer kazandı.

Diğer yandan, Johnson & Johnson, gelecek 4 yıl içinde ABD'de 55 milyar doların üzerinde yatırım yapacağını açıkladı. Şirketin hisseleri bu haberle birlikte hafif bir artış gösterdi. Ancak, Nike, geçtiğimiz çeyrekte satışlarının yüzde 9 azaldığını ve mevcut çeyrekte çift haneli düşüş öngördüğünü bildirerek, hisselerinin yüzde 5,5 değer kaybetmesine neden oldu. FedEx hisseleri de belirsizlik nedeniyle kar tahminlerini düşürdüğünü açıklayarak, yüzde 6,5 geriledi.