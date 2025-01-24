New York Borsası Yükselişle Kapatıldı: Trump'ın Mesajları Etkili Oldu

New York Borsası Yükselişle Kapatıldı

New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın Davos'da verdiği mesajlar sonrası günü yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 400 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,93 artarak 44.565,26 puana ulaştı.

S&P 500 ve Nasdaq Rekor Kırdı

S&P 500 endeksi yüzde 0,53 artışla 6.118,72 puana yükselerek rekora imza attı. Nasdaq endeksi de yüzde 0,22 artarak 20.053,68 puana çıktı. ABD'de açıklanan ekonomik veriler, şirket bilançoları ve Donald Trump'ın açıklamaları yatırımcıların odağında bulunurken, pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

Trump'ın Davos Mesajları

Politika tarafında, Trump'ın İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) 55. Yıllık Toplantıları'nda verdiği mesajlar dikkatle takip edildi. Trump, video konferans ile katıldığı toplantıda, iş dünyasına üretimlerini ABD'de yapmaları çağrısında bulunarak, yapmamaları halinde tarife ödemek zorunda kalacakları uyarısında bulundu.

Ayrıca Trump, ABD'de üretim yaparlarsa kurumlar vergisi oranını yüzde 15'e düşüreceğini belirtti. Suudi Arabistan ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nden (OPEC) petrol fiyatlarını düşürmelerini isteyeceğini aktaran Trump, faiz oranlarının da derhal düşürülmesi gerektiğini sık sık dile getirdi.

Ticaret Tarifeleri ve İşsizlik Verileri

Öte yandan Trump'ın Meksika, Kanada, Çin ve Avrupa Birliği gibi ticari partnerlerine uygulamayı planladığı tarifelere yönelik belirsizlik sürmekte. Analistler, yatırımcıların tarifelerin enflasyonist baskıları artırmasından ve ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasını gevşetme hızını yavaşlatmasından endişe ettiğini ifade etti.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 18 Ocak ile biten haftada 223 bine yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Analistler, bu verilerin soğuyan ancak gücünü koruyan bir iş gücü piyasasına devam ettiğini belirtti.

Kurumsal Hisselerde Dalgalanmalar

Kurumsal tarafta, GE Aerospace’in hisseleri, şirketin bu yıl için beklentilerin üzerinde kar tahmininde bulunması sonrası yüzde 6,6 değer kazanırken, American Airlines’ın hisseleri şirketin bu yıla ilişkin kar tahminlerinin beklentilerin altında kalmasının ardından yüzde 8,7 düşüş kaydetti.