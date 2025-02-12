Novatek'in Net Karı 553 Milyar Rubleye Ulaştı

Novatek'in Finansal Başarısı

Rusya'nın en büyük bağımsız doğal gaz üreticisi Novatek, 2023 yılı itibarıyla net karının %4,6 artışla 553 milyar ruble (yaklaşık 5,7 milyar dolar) seviyesine ulaştığını açıkladı.

Mali Performans Raporu

Novatek'ten yapılan açıklamada, şirketin geçtiğimiz yılki mali sonuçları hakkında detaylar verildi. Şirketin gelirleri, %12,7'lik bir artışla 1,5 trilyon ruble seviyesine yükseldi. Ayrıca, faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) %13,2 artarak 1 trilyon ruble olarak kaydedildi.

Enerji Pazarındaki Rolü

Novatek, Rus enerji pazarında özellikle sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretimi ve ihracatı ile dikkat çekiyor. Ancak, şirket, Batılı ülkelerin yaptırımlarından da etkilenmekte.