Bist 100
10.206,6 0%
DOLAR
32,26 0,12%
EURO
35,2 0,08%
ALTIN
2.405,43 -1,8%

O bankada hesabı olan turnayı gözünden vurdu! Kişi başı 1000 TL ödenecek

Garanti BBVA'dan herkesi heyecanlandıran bir açıklama geldi. Garanti Bankası potansiyel müşterilerine 1000 TL'lik promosyon başlattığını duyurdu. Haziran ayındaki bu harika kampanya ile müşteriler 1000 TL kazanabiliyor.

Yayın Tarihi: 07.06.2024 12:47
Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 12:47
O bankada hesabı olan turnayı gözünden vurdu! Kişi başı 1000 TL ödenecek

Garanti Bankası'nın haziran ayı programı açıklandı. Banka, 30 Haziran'a kadar sürecek kampanyanın ayrıntılarını açıkladı. Böylece, eğer finansal müşteriyseniz ve Garanti BBVA ofisine gitmeden kredi kartı başvurusunda bulunursanız, başvurunuz onaylanırsa, tek seferde 1000 İlk TL harcamanıza 1000 TL bonus alacaksınız.

KAMPANYA AÇIKLAMASI;

O bankada hesabı olan turnayı gözünden vurdu! Kişi başı 1000 TL ödenecek

1 Haziran - 30 Haziran 2024 tarihleri ​​arasında, Garanti BBVA'nın dijital kanalları üzerinden temassız müşteri olunma teknolojisi ile Garanti BBVA’lı olan*, daha sonra da Bonus kredi kartı ile Money Bonus kredi kartına başvuruları onay alanlar, ilgili kartları ile 31 Temmuz tarihine kadar yapacakları 1000 TL ve üzerindeki ilk harcamaya 1000 TL tutarında bonus kazanacaklar.

Kampanyadan faydalanmak için Garanti BBVA Mobil, Bonus.com.tr, Moneybonus.com.tr üzerinden Bonus Kredi Kartı ve Bonus Money Kredi Kartı başvurusu yapmanız gerekmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Akaryakıtı böyle alan 220 TL para iadesi alacak! Benzin, motorin, LPG almadan önce dikkat

Piknikçiler, mangalcılar bu indirime bayılacak! Migros bahçe ürünlerine dev indirimi duyurdu

Özel bankadan 15.000 TL nakit destek! Eşe dosta borcu olan başvuruyor

Merkez Bankası'ndan flaş hamle! Faizler 25 baz puan düşürüldü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
2
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
3
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
6
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
7
Borçlulara Meclis'ten müjdeli haber! O borçların tamamı sıfırlanacak

Merkez Bankası'ndan flaş hamle! Faizler 25 baz puan düşürüldü

Akaryakıtı böyle alan 220 TL para iadesi alacak! Benzin, motorin, LPG almadan önce dikkat

TOKİ 15 ilde ucuz işyeri satacak! Kiradan ucuz taksitle işyeri sahibi olun

Son 9 gün: Hemen mobile geçmeniz gerekiyor, 1500 TL trink ödeniyor!

4500 prim gününü doldurana emeklilik yolu açıldı! SGK uzmanı müjdeyi verdi

O bankada hesabı olan turnayı gözünden vurdu! Kişi başı 1000 TL ödenecek

Yapı Kredi’den bayram öncesi promosyon zammı müjdesi! Emekliye ilaç gibi gelecek

QNB Finansbank yeni personellerini arıyor! Listedeki şartlara uyana yüksek maaşlı iş fırsatı

Sıfır otomobiller bedava fiyatına gidiyor! Bu kampanyayı kaçıran bin pişman

Deposunu 00.00'dan sonra dolduran yaşadı! Akaryakıta okkalı indirim geliyor

Piknikçiler, mangalcılar bu indirime bayılacak! Migros bahçe ürünlerine dev indirimi duyurdu

Özel bankadan 15.000 TL nakit destek! Eşe dosta borcu olan başvuruyor