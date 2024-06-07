O bankada hesabı olan turnayı gözünden vurdu! Kişi başı 1000 TL ödenecek

Garanti Bankası'nın haziran ayı programı açıklandı. Banka, 30 Haziran'a kadar sürecek kampanyanın ayrıntılarını açıkladı. Böylece, eğer finansal müşteriyseniz ve Garanti BBVA ofisine gitmeden kredi kartı başvurusunda bulunursanız, başvurunuz onaylanırsa, tek seferde 1000 İlk TL harcamanıza 1000 TL bonus alacaksınız.

KAMPANYA AÇIKLAMASI;





1 Haziran - 30 Haziran 2024 tarihleri ​​arasında, Garanti BBVA'nın dijital kanalları üzerinden temassız müşteri olunma teknolojisi ile Garanti BBVA’lı olan*, daha sonra da Bonus kredi kartı ile Money Bonus kredi kartına başvuruları onay alanlar, ilgili kartları ile 31 Temmuz tarihine kadar yapacakları 1000 TL ve üzerindeki ilk harcamaya 1000 TL tutarında bonus kazanacaklar.

Kampanyadan faydalanmak için Garanti BBVA Mobil, Bonus.com.tr, Moneybonus.com.tr üzerinden Bonus Kredi Kartı ve Bonus Money Kredi Kartı başvurusu yapmanız gerekmektedir.