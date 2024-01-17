O ilde yaşayan emekliler bayram edecek! Hemen başvurun: 1000 TL ikramiye verilecek

O ilde yaşayan vatandaşlara müjdeli haber gelirken başvuru yapılarak 1000 TL ikramiye verileceği duyuruldu. Sosyal yardım ödemeleri bugün hesaplara yatırıldı. İşte tüm detaylar...

O ilde yaşayan emekliler bayram edecek! Hemen başvurun: 1000 TL ikramiye verilecek
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından duyurular gelirken düşük maaş alan ve ekonomik açıdan zorluk çeken ailelere 1000 TL'lik destek ödemesi yapılacağı duyuruldu. Ekonomik zorluk yaşayan 22 bin 567 emekli için beşinci defa 1000 TL'lik destek ödemelerin hesaplara yatırıldığı açıklandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yaşanan ekonomik sorunların en aza indirilmesi amaçlanırken son dakika açıklamasıyla beraber 7.500 TL maaş alanlar için beşinci kez destek ödemeler gerçekleştirildi. İhtiyaç sahibi dar gelirli ailelere verilen destek ödemelerinde 7.500 TL maaş ile hayatlarını devam eden sosyal yardım alma şartları bulunan 22.567 emekli beşinci defa destek ödemesinden yararlanabilir. Bunların yanında 400 TL et desteği ve 500 TL doğalgaz desteği hesaplarda yerini aldı.

mansur yavaş destek

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