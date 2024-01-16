O ilde yaşayanlar sevinçten havaya uçacak! Bir tek orada ekmeğe tek kuruş zam yok

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Halk Ekmek Fabrikası'nda yaptığı ziyarette, artan maliyetlere rağmen ekmek fiyatının 5 TL olarak korunacağını açıkladı. Soyer, "Dayanabildiğimiz kadar dayanacağız. İzmir Büyükşehir Belediyesi bu zor günlerde de hizmete devam ediyor" dedi.

Grand Plaza Gıda Turizm A.Ş.’ye bağlı Halk Ekmek Fabrikası'nın üretim süreçlerini inceledikten sonra konuşan Başkan Soyer, Türkiye'nin ekonomik kriz döneminde günde 120 bin ekmek üreterek 91 Halk Ekmek büfesi aracılığıyla halka ulaştıklarını belirtti.

Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek büfelerinde 210 gram beyaz ve kepekli ekmek 5 TL, 450 gramlık tam buğdaylı ve çavdarlı ekmek 12 TL, 450 gramlık glütensiz ekmekler 20 TL, 90 gramlık 5’erli paketli hamburger ekmeği 20 TL, 1000 gramlık karakılçık ekmeği ise 36 TL fiyatla satışa sunuluyor.





Başkan Soyer, 2022'de İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Fırıncılar Esnaf Odası arasında yapılan anlaşma ile başlatılan Halk Ekmek Modeli ile esnafa ve tüketicilere destek olduklarını ifade etti. Başkan Soyer, "Şu an 85 bin adet ekmek üretiyoruz. Bununla birlikte, diğer fırınlardan 35 bin adet daha alarak kapasitemizi artırıyoruz. Bu, hem üretimimizi artırmak hem de fırıncı esnafına destek olmak anlamına geliyor" dedi. Artan maliyetlere rağmen ekmekleri 5 TL'de tutma kararı aldıklarını belirten Soyer, "Enflasyonun can yaktığı bir dönemde, vatandaşlarımızın nefes alabilmesi için uygun bir fiyat politikası yürütüyoruz. Ekmeksiz sofraya oturmayan bir millet olarak, ekmeği maliyetin altında satmaya devam ediyoruz. Zorlanıyoruz, ancak var gücümüzle bu politikayı sürdürüyoruz" diye konuştu.





Başkan Soyer, sözlerini, "İlerleyen dönemde 3 yeni büfe açarak toplam sayıyı 94'e çıkaracağız. Yoksulluk arttıkça, ürettiğimiz çözümler gelişiyor ve daha fazla vatandaşa dokunuyoruz. Ekonomik kriz koşullarında hizmet vermek zor olsa da, İzmir Büyükşehir Belediyesi bu zor günlerde de varlığını sürdürecek ve ailelerin ekonomik yükünü hafifletmeye devam edecek" şeklinde tamamladı.