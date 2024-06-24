Bist 100
10.767,85 0%
DOLAR
32,9 0,22%
EURO
35,34 0,54%
ALTIN
2.454,06 0,64%

O illerde TOKİ'den ucuz ev satışı! Aylık taksitleri sadece 9 bin 600 TL!

TOKİ yeni dönem kapsamında binlerce ev sahibini daha çekmeye devam ediyor. Kura çekilerek ev sahibi olmak isteyenlere yönelik 5 ilde başvuruların açıldığı bildirildi.

Yayın Tarihi: 24.06.2024 17:33
Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 17:33
O illerde TOKİ'den ucuz ev satışı! Aylık taksitleri sadece 9 bin 600 TL!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın bünyesindeki Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) hayata geçirdiği yeni projeler çerçevesinde çok sayıda kişi ev sahibi olacak. İnsanlar yeni duyuruları takip ettikçe geçerli koşullar ve diğer detaylar hakkında sorular sormaya başladılar.

TOKİ Projeleri ile Son Başvuru Tarihleri

Kırıkkale Merkez Kura Çekimli Satış: Son başvuru tarihi 7 Temmuz 2024

Erzincan'da 9 Adet Konut Projesi: Son başvuru tarihi 5 Temmuz 2024

Ordu'da Kabadüz Projesi: Son başvuru tarihi 5 Temmuz 2024

O illerde TOKİ'den ucuz ev satışı

Başvuru Koşulları

Başvuru sahibinin eşi veya reşit olmayan çocukları adına TC sınırları içerisinde tapuda kayıtlı ikametgahının bulunmaması gerekiyor. Başvuru sahibinin daha öncesinde TOKİ'den ev satın almamış olması gerekmektedir.

Başvuru yapacak kişilerin TC vatandaşı olması, ve en az 18 yaşında olması gerekmektedir.

Her aile üyesi adına yalnızca bir talepte bulunulabilir. Birden fazla başvurunun tespiti halinde başvurular geçersiz sayılacaktır.

Başvuruların e-devlet üzerinden yapılacağı bildirilmiştir. Başvurunuzu e-devlet üzerinden kullanıcı adı ve şifrenizle birlikte 2.000 TL ücret ödeyerek tamamlayabilirsiniz.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası az önce duyurdu! O kişilere 15.000 TL ödenecek: Biri de siz olabilirsiniz

Emekliler ve öğretmenler dev indirimi kaptı! 3 gün sonra büyük indirim tufanı başlıyor

Gram altında büyük rekor geliyor! Altın borçlananlar şimdi eyvah diyecek

3 kamu bankası bir oldu! 100.000 TL ihtiyaç kredisiyle tüm borçlar sıfırlanacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
2
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
3
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
4
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
5
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
6
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
7
Borçlulara Meclis'ten müjdeli haber! O borçların tamamı sıfırlanacak

Akaryakıt zammı emekli maaşını arttırdı! O oran arttı da arttı

Emekliler ve öğretmenler dev indirimi kaptı! 3 gün sonra büyük indirim tufanı başlıyor

Emekliler dikkat! Promosyon savaşları çılgınlaştı: Temmuz'da kazanan siz olacaksınız

Gram altında büyük rekor geliyor! Altın borçlananlar şimdi eyvah diyecek

O illerde TOKİ'den ucuz ev satışı! Aylık taksitleri sadece 9 bin 600 TL!

3 kamu bankası bir oldu! 100.000 TL ihtiyaç kredisiyle tüm borçlar sıfırlanacak!

Bankalardan promosyon atağı geldi! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklileri yararlanacak

İş Bankası'ndan 7500 TL ödeme geliyor! Bunu yapan herkes alabilecek

Milyonlarca emekliye güzel haber geldi! Artık ücretsiz olacak

Ziraat Bankası az önce duyurdu! O kişilere 15.000 TL ödenecek: Biri de siz olabilirsiniz

Yemeklere atanlar başını taşlara vuracak! Meğer dünyanın en zehirli besini oymuş!

Bomba gibi EYT paketi geliyor! SGK girişi o yıllar olana emeklilik piyangosu çıktı