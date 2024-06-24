O illerde TOKİ'den ucuz ev satışı! Aylık taksitleri sadece 9 bin 600 TL!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın bünyesindeki Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) hayata geçirdiği yeni projeler çerçevesinde çok sayıda kişi ev sahibi olacak. İnsanlar yeni duyuruları takip ettikçe geçerli koşullar ve diğer detaylar hakkında sorular sormaya başladılar.

TOKİ Projeleri ile Son Başvuru Tarihleri

Kırıkkale Merkez Kura Çekimli Satış: Son başvuru tarihi 7 Temmuz 2024

Erzincan'da 9 Adet Konut Projesi: Son başvuru tarihi 5 Temmuz 2024

Ordu'da Kabadüz Projesi: Son başvuru tarihi 5 Temmuz 2024





Başvuru Koşulları

Başvuru sahibinin eşi veya reşit olmayan çocukları adına TC sınırları içerisinde tapuda kayıtlı ikametgahının bulunmaması gerekiyor. Başvuru sahibinin daha öncesinde TOKİ'den ev satın almamış olması gerekmektedir.

Başvuru yapacak kişilerin TC vatandaşı olması, ve en az 18 yaşında olması gerekmektedir.

Her aile üyesi adına yalnızca bir talepte bulunulabilir. Birden fazla başvurunun tespiti halinde başvurular geçersiz sayılacaktır.

Başvuruların e-devlet üzerinden yapılacağı bildirilmiştir. Başvurunuzu e-devlet üzerinden kullanıcı adı ve şifrenizle birlikte 2.000 TL ücret ödeyerek tamamlayabilirsiniz.