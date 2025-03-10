Ocak Ayında Sanayi Üretim Endeksi: Aylık %2,3 Azaldı, Yıllık %1,2 Arttı

Sanayi üretim endeksi ocakta aylık %2,3 azalış, yıllık %1,2 artış gösterdi. TÜİK verileriyle detaylar ortaya kondu.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 10:31
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 10:31
Ocak Ayında Sanayi Üretim Endeksi: Aylık %2,3 Azaldı, Yıllık %1,2 Arttı

Sanayi Üretim Endeksi Analizi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayına ait sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, sanayi üretim endeksi, ocak ayında aylık bazda %2,3 azalış ve yıllık bazda %1,2 artış gösterdi.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, geçen yılın aynı ayına göre %1,2 artış kaydetti. Ancak sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayında %0,7 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi %1,2, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %5 artış gösterdi.

Aylık Üretim Verileri

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, bir önceki aya kıyasla %2,3 azaldı. Ocak ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %7,5 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi %3, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise %0,8 azaldı.

TÜİK, sanayi üretimine dair bazı ayların verilerinde revizyon gerçekleştirdi. Yıllık bazda sanayi üretim endeksinin takvim etkisinden arındırılmış değişim oranları, yıllık %1,4 artış gösterdi.

Geçtiğimiz yıllara bakıldığında ise sanayi üretiminde yaşanan değişimlerin takibi, ekonomik trendlerin belirlenmesinde önemli bir rol oynuyor. Ocak 2023 verileri, sanayi üretiminin genel durumunu ortaya koyarken, ilerleyen aylarda ne gibi değişiklikler olacağı merakla bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete'de Şok Zam! Deprem Sigortası Primleri Artış Gösterdi

Halkbank'tan Rekor Promosyon Ödemesi: 86.600 TL Eğitim Çalışanlarını Sevindirdi

Bilecik'ten Fatura Desteği: Osmaneli Belediyesi'nden Önemli Adımlar

Sıfır Faizli Kredi Fırsatı: 55.000 TL'ye Kadar Ödeniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ticaret Savaşları Emtiya Pazarını Sarstı: Altın ve Bakır Fiyatları Yükselişte
2
Genç Bilim İnsanlarına Bağımsız Laboratuvar Desteği!
3
Türk Haritacılar, Antarktika'da Piri Reis'in İzinde Bilimsel Keşifler Yapıyor
4
İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Şubat'ta 51,1 ile Kesintisiz İyileşme Trendi Devam Ediyor
5
Şubat Ayında Mücevher İhracatı Yıllık %79,1 Artış Gösterdi
6
Yatırım Fonları ve BES Fonları Haftalık Performans Raporu
7
İç Anadolu Kariyer Fuarı 'İKAF'25' Konya'da Başladı

Sıfır Faizli Kredi Fırsatı: 55.000 TL'ye Kadar Ödeniyor

Ticaret Bakanlığı 2025 Personel Alımını Duyurdu: 988 Yeni Kadro Açılıyor!

OGM’den 4500 Personel Alımı: Tarih ve Şartlar Açıklandı

Kadınlar Günü'nde Bursa'dan Önemli Destek: Mudanya'dan Kadınlara Hukuki ve Psikolojik Destek Protokolü

Emeklilere Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? O açıklama geldi

Resmi Gazete'de Şok Zam! Deprem Sigortası Primleri Artış Gösterdi

Türkiye'de Tarihi Maaş Promosyonu: 100 Bin TL Rekoru

Kredi Limiti Artışları: Esnafa 1 Milyon TL ve Düşen Faizler!

Büyükşehir Belediyesi'nden Kadın Kooperatiflerine 10 Milyon TL Destek!

Bilecik'ten Fatura Desteği: Osmaneli Belediyesi'nden Önemli Adımlar

Halkbank'tan Rekor Promosyon Ödemesi: 86.600 TL Eğitim Çalışanlarını Sevindirdi

Kredi Faizlerinde Düşüş: Yeni Oranlar Açıklandı!