Ocak Ayında Sanayi Üretim Endeksi: Aylık %2,3 Azaldı, Yıllık %1,2 Arttı

Sanayi Üretim Endeksi Analizi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayına ait sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, sanayi üretim endeksi, ocak ayında aylık bazda %2,3 azalış ve yıllık bazda %1,2 artış gösterdi.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, geçen yılın aynı ayına göre %1,2 artış kaydetti. Ancak sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayında %0,7 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi %1,2, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %5 artış gösterdi.

Aylık Üretim Verileri

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, bir önceki aya kıyasla %2,3 azaldı. Ocak ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %7,5 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi %3, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise %0,8 azaldı.

TÜİK, sanayi üretimine dair bazı ayların verilerinde revizyon gerçekleştirdi. Yıllık bazda sanayi üretim endeksinin takvim etkisinden arındırılmış değişim oranları, yıllık %1,4 artış gösterdi.

Geçtiğimiz yıllara bakıldığında ise sanayi üretiminde yaşanan değişimlerin takibi, ekonomik trendlerin belirlenmesinde önemli bir rol oynuyor. Ocak 2023 verileri, sanayi üretiminin genel durumunu ortaya koyarken, ilerleyen aylarda ne gibi değişiklikler olacağı merakla bekleniyor.