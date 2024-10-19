Öne Çıkan Yatırım Fonları: Haftalık Performans Raporu

Bu Haftanın En Kazandıran Yatırım Fonları

Bu hafta yatırımcılar arasında en fazla kazanç sağlayan fon, Deniz Portföy Dinamo Serbest Fon oldu. Yüzde 23,08'lik bir getiri ile yatırımcılarının yüzünü güldürdü.

Emeklilik Yatırım Fonları

Emeklilik yatırım fonları arasında ise Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu yüzde 4,44'lük artışıyla en yüksek getiriyi sunan fon olarak dikkati çekti.

Haftanın En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Fon Adı Fon Fiyatı Getiri (%) Deniz Portföy Dinamo Serbest Fon 5,00 23,08 Rota Portföy Yedinci Hisse Senedi Serbest Fon 2,25 18,75 Atlas Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon 1,08 17,95 Invio Portföy Gedik Yatırım Serbest Fon 1,88 17,07 Pusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon 1,89 15,57 Rota Portföy Onbeşinci Hisse Senedi Serbest Fon 1,50 12,90 Pardus Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon 3,74 12,58 Azimut Portföy İla Hisse Senedi Serbest Fon 7,05 12,33 Pardus Portföy Ondördüncü Hisse Senedi Serbest Fon 1,10 11,88 Pusula Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon 0,39 8,83

Haftanın En Fazla Kazandıran Emeklilik Fonları